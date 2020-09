09 septembre 2020 à 05h00 par Philippe

Xiaomi Poco X3 NFC : un smartphone avec un écran 120 Hz et une bonne autonomie

Xiaomi vient de lancer son modèle Poco X3, un nouveau smartphone milieu de gamme qui se distingue par son écran 120 Hz adaptatif et une très grosse capacité au niveau de la batterie de 5160 mAh.

Le POCO X3 NFC possède un écran FHD+ de 6,67 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120Hz et une fréquence d'échantillonnage tactile de 240Hz. Sa fonction DynamicSwitch permet au smartphone des économies d'énergies, en basculant automatiquement entre 50, 60, 90 et 120Hz selon l'utilisation et le format du contenu affiché sur l'écran. La fréquence de rafraîchissement augmente pour les jeux gourmands et diminue lors d'opérations plus légères comme la lecture optimisant ainsi l'autonomie.

Ce smartphone 4G est équipé d'une quad-caméra à l'arrière, composé d'un capteur principal de 64MP, d'une caméra ultra grand-angle de 13 Mpx, d'une caméra macro de 2 MP et d'un capteur de profondeur de 2MP. Le principal capteur est un IMX 682 de Sony, couplé à un objectif d'une ouverture de ƒ/1.89 et un Super Pixel 4-en-1. L'appareil photo ultra grand-angle de 13MP offre un champ de vision de 119°, soutenu par une ouverture de ƒ/2,2 et une taille de pixel de 1,0?m. De leur côté, les capteurs macro et de profondeur (2MP chacun) complètent la configuration en offrant des fonctionnalités supplémentaires et en venant renforcer les capacités de l'objectif principal. À l'avant, le POCO X3 NFC est équipé d'un appareil photo poinçon de 20 mégapixels avec une ouverture de ƒ/2,2 et un Super Pixel 4 en 1.

Le smartphone intègre la technologie LiquidCool 1.0 Plus, qui combine un caloduc en cuivre agrandi et plusieurs couches de graphite qui s'allient pour réduire la température du processeur jusqu'à 6 degrés. Il est équipé d'un processeur Snapdragon 732G, associé à 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage selon la configuration choisie.

Le téléphone supporte une charge rapide de 33W, ce qui signifie que l'appareil peut être chargé à 100% en 65 minutes. 30 minutes suffisent également pour le charger à 62%. La vitesse de charge plus élevée est obtenue grâce à la technologie Middle Middle Tab (MMT). Dans les batteries conventionnelles, le courant électrique vient du bas du module, le remplissant vers le haut, ce qui entraîne une vitesse de charge plus lente. La technologie Middle Middle Tab (MMT) est basée sur une méthode selon laquelle la batterie reçoit le courant électrique par le milieu et le diffuse simultanément vers le haut et le bas du module. Cela permet une vitesse de charge plus rapide et plus régulière, tout en garantissant la longévité de la batterie, par rapport aux configurations traditionnelles.

Le POCO X3 est disponible au prix de 199,90€ pour la version 64 Go et 269,90€ pour 128 Go de stockage.