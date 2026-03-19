19 mars 2026 à 00h00 par Philippe | 19 mars 2026 à 07h40

Xiaomi POCO X8 Pro et Pro Max : puissance extrême et batterie XXL au rendez-vous

Avec sa nouvelle série POCO X8 Pro, Xiaomi franchit un cap stratégique. Exit le modèle standard : la marque mise désormais sur deux déclinaisons plus ambitieuses, les POCO X8 Pro et POCO X8 Pro Max, pour s’imposer sur un segment milieu de gamme de plus en plus concurrentiel. Au programme : performances en nette hausse, autonomie hors normes et intégration poussée de l’intelligence artificielle, le tout dans une enveloppe tarifaire contenue.

POCO X8 Pro Max : la démesure assumée

C’est la grande nouveauté de cette génération. Avec le POCO X8 Pro Max, Xiaomi introduit pour la première fois un modèle “Max” dans sa gamme POCO X, clairement orienté vers les utilisateurs les plus exigeants.

Sous le capot, le smartphone embarque la puce Dimensity 9500s, gravée en 3 nm, qui lui permet d’atteindre des sommets en matière de performances. Le constructeur évoque un score dépassant les 3 millions de points sur AnTuTu, un niveau rarement observé sur ce segment de prix. Associé à de la mémoire LPDDR5X et du stockage UFS 4.1, l’ensemble promet une bonne fluidité, aussi bien en usage quotidien qu’en jeu intensif.

Cette orientation gaming est renforcée par plusieurs technologies maison. Le système WildBoost optimise en temps réel les ressources pour stabiliser le framerate, tandis que le ray tracing matériel améliore les effets de lumière dans les jeux compatibles. Le tout est soutenu par un système de refroidissement LiquidCool avec architecture 3D IceLoop, conçu pour maintenir des performances élevées sans surchauffe.

Mais c’est surtout du côté de la batterie que le POCO X8 Pro Max impressionne. Avec ses 8 500 mAh, il s’agit tout simplement de la plus grande capacité jamais intégrée dans un smartphone POCO. Xiaomi promet jusqu’à deux jours d’autonomie, avec en prime une recharge rapide 100 W et une charge inversée 27W.

L’expérience multimédia n’est pas en reste. L’écran OLED de 6,83 pouces culmine à 3 500 nits de luminosité, garantissant une lisibilité optimale en extérieur. Il est accompagné de haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, avec un volume boosté pour les environnements bruyants.

Côté design, le terminal adopte une finition premium mêlant cadre métallique et dos en fibre de verre. Il se distingue également par un module photo entouré d’un éclairage RGB personnalisable. Robuste, il cumule les certifications IP66, IP68 et IP69K, ainsi qu’une certification SGS attestant de sa résistance aux chocs et à la flexion.

Enfin, le smartphone mise sur l’intelligence logicielle avec HyperOS 3, intégrant notamment Google Gemini et la fonction “Entourer pour chercher”. Il introduit aussi des nouveautés comme le mode Achat de billets ou encore la communication hors réseau à courte distance.

POCO X8 Pro : l’équilibre performance-prix

Face à ce modèle Max, le POCO X8 Pro joue la carte de l’équilibre. Plus compact, mais toujours très ambitieux, il reprend une grande partie des innovations introduites par son grand frère.

Il est propulsé par une puce Dimensity 8500-Ultra, qui offre un gain notable de performances, notamment côté GPU, tout en maîtrisant la consommation énergétique. Comme sur le modèle Max, on retrouve la compatibilité avec le ray tracing et les optimisations WildBoost, assurant une expérience gaming fluide et stable.

L’écran OLED de 6,59 pouces conserve une luminosité maximale de 3 500 nits, dans un format plus compact et maniable. Le refroidissement est assuré par un système Dual-layer IceLoop, légèrement moins avancé que celui du Pro Max mais suffisant pour maintenir des performances élevées sur la durée.

La batterie, de 6 500 mAh, reste particulièrement généreuse pour cette catégorie. Elle est elle aussi compatible avec la charge rapide 100 W et la charge inversée, garantissant une grande polyvalence au quotidien.

Sur la partie photo, les deux modèles partagent une base commune avec un capteur principal de 50 mégapixels et une caméra frontale de 20 MP. Le POCO X8 Pro se distingue toutefois par l’utilisation d’un capteur Sony IMX882, tandis que le Pro Max mise sur un capteur Light Fusion 600. L’ensemble est épaulé par des fonctionnalités dopées à l’IA pour améliorer la capture et la retouche.

Comme son grand frère, le POCO X8 Pro bénéficie d’une conception robuste avec Gorilla Glass 7i et certifications IP avancées. Il conserve également les nouveautés logicielles introduites par Xiaomi, notamment HyperConnect et HyperIsland pour une meilleure intégration des usages.

Une montée en gamme assumée

Avec cette série X8 Pro, Xiaomi opère un repositionnement clair de sa gamme POCO. En abandonnant le modèle standard au profit de deux versions plus ambitieuses, le constructeur accompagne logiquement cette montée en puissance par une hausse tarifaire mesurée, mais bien réelle.

Dans le détail, le POCO X8 Pro Max se positionne comme la vitrine technologique de la gamme. Il est disponible en trois coloris : blanc, noir et bleu et se décline en deux configurations. La version 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage est affichée à 529,90 €, mais bénéficie d’un prix de lancement plus agressif fixé à 429,90 € jusqu’au 31 mars 2026. La variante 12 Go + 512 Go est quant à elle proposée à 579,90 €, avec une offre promotionnelle à 469,90 € sur la même période.

Face à lui, le POCO X8 Pro se veut plus accessible tout en conservant une fiche technique solide. Disponible en noir, blanc et vert, il est commercialisé à partir de 399,90 € en version 8 Go + 256 Go, avec un tarif de lancement abaissé à 309,90 € jusqu’au 31 mars 2026. La configuration supérieure 8 Go + 512 Go est affichée à 449,90 €, et descend à 339,90 € durant l’offre de lancement.

Cette politique tarifaire illustre la stratégie de Xiaomi : maintenir un positionnement compétitif malgré une inflation généralisée des composants, notamment sur la mémoire et les puces mobiles. L’écart de prix avec la génération précédente est perceptible, mais il s’accompagne d’une montée en gamme significative, tant sur les performances que sur l’autonomie ou encore les fonctionnalités logicielles.

En conservant des offres de lancement particulièrement agressives, la marque cherche à amortir cette hausse et à séduire rapidement les premiers acheteurs. Une approche cohérente dans un segment compris entre 400 et 600 euros, où la concurrence reste particulièrement intense et où chaque euro compte dans la décision d’achat.

Au final, cette nouvelle génération marque un tournant pour POCO : plus premium, plus endurante et plus performante, elle s’adresse à un public prêt à investir un peu plus pour bénéficier d’une expérience proche du haut de gamme, sans franchir le cap des prix des flagships.

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