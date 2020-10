20 octobre 2020 à 05h00 par Philippe

Xiaomi prévoit de commercialiser sa première montre connectée début 2021

Après avoir agrandi sa famille de smartphones Mi 10, le chinois Xiaomi va également lancer son premier modèle de smartwatch.

Dotée d'un écran AMOLED lumineux de 1,39 pouces et d'un bouton dédié au sport sur le côté, la Mi Watch offre aux utilisateurs un accès instantané à un éventail de 117 modes d'exercice. Six capteurs et un GPS ultra efficace permettent de surveiller de manière complète la santé de l'utilisateur en analysant des mesures de santé et des données environnementales clés. Comme par exemple, la fréquence cardiaque, le niveau d'oxygène dans le sang et la pression atmosphérique.

En seulement deux heures de charge, la montre offre une autonomie de 16 jours. De plus, la Mi Watch dispose d'un éventail de fonctionnalités, dont plus de 100 cadrans de montre, la fonction de télécommande de l'appareil photo, les emojis natifs sur les notifications, le contrôle vocal et bien d'autres encore.

Cette montre est compatible Bluetooth 5.0 et elle fonctionne à partir d' Android 4.4 et IOS 10. Elle pèse 32 grammes et a une resistance de 5 ATM.

La Mi Watch sera disponible au prix de 129,99 € au 1er trimestre 2021.