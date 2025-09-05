05 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi rappelle 150 000 batteries externes défectueuses à travers le monde : un risque de surchauffe et d'incendie identifié

Xiaomi vient de lancer une vaste opération de rappel concernant l’un de ses accessoires les plus populaires. Début septembre 2025, la marque chinoise a annoncé le retrait de 150 000 unités de sa batterie externe 33W Power Bank 20 000 mAh avec câble intégré. En cause : un défaut de fabrication susceptible d’entraîner une surchauffe dangereuse, voire un incendie.

Un modèle précis visé par l’alerte

Le rappel concerne exclusivement les batteries portant la référence PB2030MI, produites entre août et septembre 2024. Ce modèle a été distribué à l’échelle mondiale, notamment en Europe, mais seuls certains exemplaires présentent le défaut incriminé. D’après Xiaomi, l’origine du problème serait liée à un lot de cellules défectueuses fournies par un partenaire, identifiées sous la mention 126280 Version 2.0.

Un risque d’« emballement thermique »

Le défaut en question touche directement la sécurité des utilisateurs. Les cellules incriminées peuvent provoquer un phénomène appelé emballement thermique. Concrètement, il s’agit d’une réaction en chaîne au sein de la batterie : la température augmente de manière incontrôlable, ce qui peut entraîner un gonflement du boîtier, une surchauffe au toucher, puis, dans les cas extrêmes, un départ de feu.

Même si Xiaomi précise que « très peu d’incidents » ont été recensés, le constructeur a préféré agir par précaution en rappelant l’ensemble des unités produites sur la période concernée.

Une procédure simple pour les consommateurs

Xiaomi appelle les utilisateurs à cesser immédiatement toute utilisation de la batterie suspectée. Il est déconseillé de la charger ou de l’utiliser pour alimenter un appareil électronique.

Pour savoir si son produit fait partie du lot défectueux, une plateforme en ligne a été mise en place. Il suffit d’y entrer le numéro de série figurant au dos de la batterie : le site indique instantanément si l’appareil doit être retourné.

En cas de confirmation, l’entreprise propose un remboursement intégral, preuve de sa volonté de gérer la situation de manière transparente et sécurisée.

Xiaomi rassure mais reste sous surveillance

Dans son communiqué, la firme souligne que seules « un nombre très limité » de batteries sont concernées. Néanmoins, la décision de rappeler les 150 000 unités fabriquées pendant la période incriminée reflète la rigueur adoptée dans l’industrie depuis le scandale des Galaxy Note 7 de Samsung en 2016, ou encore les rappels similaires effectués par la marque Anker l’an dernier.

Ce rappel massif illustre à la fois la vigilance des autorités et la prudence des fabricants vis-à-vis des batteries lithium-ion, dont les performances sont indispensables au quotidien, mais qui peuvent se révéler dangereuses en cas de défaut de conception.