29 septembre 2021 à 06h03 par Philippe

Xiaomi Redmi 10 : un entrée de gamme bien équipé à moins de 200 euros

Xiaomi vient d'annoncer l'arrivée en France du Redmi 10, un nouveau smartphone d'entrée de gamme bien fourni au niveau de ses caractéristiques : capteur photo de 50 MP, écran 90Hz Full HD et jusqu'à 128 Go de mémoire de stockage.

Rien que pour sa partie photo, le Redmi 10 rassemble des performances qui dépassent les attentes sur le segment d'entrée de gamme. L'appareil photo principal est de 50 MP à ultra-haute résolution. Il est accompagné d'une caméra ultra grand-angle de 8 MP, d'une caméra macro de 2 MP et d'un capteur de profondeur de 2 MP. Par ailleurs, des filtres sont disponibles pour personnaliser chaque contenu, ainsi qu'une fonction de selfie panoramique pour les photos de groupe. A l''avant, l'APN est de 8 MP.

Le Redmi 10 est doté d'un grand écran de 6,5 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Associé à la technologie AdaptiveSync, le Redmi 10 ajuste automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction du contenu, ce qui assure une meilleure autonomie. Le Redmi 10 est aussi doté du mode lecture 3.0 qui réduit la fatigue des yeux.

Ce smartphone est propulsé par un processeur MediaTek Helio G88 octa-core de 2,0 GHz. La batterie a une capacité de 5 000 mAh compatible avec une charge rapide de 18W et un chargeur de 22,5W.

Le Redmi 10 est disponible en 3 coloris : Gris Carbone et Blanc Galet avec une finition matte classique, anti-traces d'empreintes digitales ainsi qu'en Bleu Marine brillant texturé. Enfin, le Redmi 10 est équipé de la dernière version MIUI 12.5 et de double haut-parleurs.

Prix et disponibilités

Le Redmi 10 est commercialisé en version 4+64 Go au prix de 179€ et 4+128 Go au prix de 199€.