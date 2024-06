13 juin 2024 à 00h15 par La rédaction

Xiaomi Redmi 13 : un nouveau smartphone d'entrée de gamme avec un capteur photo de 108 mégapixels pour moins de 200 euros

Xiaomi poursuit son expansion sur le marché français en lançant le Redmi 13, un nouveau smartphone d'entrée de gamme positionné sous la barre des 200 euros. Ce modèle, qui s'inscrit comme le premier de sa série à intégrer un capteur photo de 108 mégapixels, vient enrichir le catalogue déjà bien fourni du groupe chinois, qui comprend notamment les Redmi Note 13 et plusieurs modèles Poco.

En effet, pour la première fois dans la série des Redmi, le Redmi 13 est doté d'un appareil photo principal de 108 mégapixels avec un zoom 3x intégré. Son capteur Samsung ISOCELL HM6 1/1,67" et à la technologie 9-in-1 pixel binning permettent au Redmi 13 de produire des photos de nuit plus nettes et des images HDR plus éclatantes.

Au-delà des performances de l'appareil photo principal, le Redmi 13 s'adresse également aux amateurs de selfie car sa caméra avant de 13 mégapixels est dotée d'un anneau de lumière qui utilise l'écran pour créer un éclairage naturel.

Des fonctions photo pour tous les goûts

Pour aider les utilisateurs à améliorer leur niveau de photographie, le Redmi 13 propose toute une série de fonctions, telles que les filtres vintage FilmCamera, qui offrent des aperçus en temps réel, et FilmFrame, qui permet aux utilisateurs d'ajouter toute une série de cadres photo.

Il se distingue par un dos en verre avec des effets imitant les ondulations de la mer. Le Redmi 13 ne fait que 8,3 mm. Ce smartphone offre également une protection contre l'humidité grâce à sa certification IP53.

Le Redmi 13 est composé d'un écran en verre Corning Gorilla. Son écran FHD+ de 6,79 pouces intègre la technologie AdaptiveSync. Le Redmi 13 ajuste automatiquement son taux de rafraîchissement jusqu'à 90 Hz en fonction de l'utilisation. Sa luminosité maximale est de 550 nits.

Soucieux de votre confort visuel

Le Redmi 13 est certifié TÜV Rheinland pour une émission de lumière bleue réduite, une absence de scintillement et un affichage respectueux de votre rythme circadien. Il intègre aussi la gradation CC permettant de réduire la fatigue oculaire et d'améliorer le confort dans les environnements à faible luminosité.

Doté d'une batterie de 5030mAh, le Redmi 13 peut être chargé à 100 % en 62 minutes, grâce à sa charge rapide de 33W.

Prix et disponibilité

Le Redmi 13 est disponible en noir, bleu, rose en 8GB+256GB au prix de 199 €.