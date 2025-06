03 juin 2025 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Redmi A5 : la preuve qu'un smartphone pas cher peut en offrir beaucoup

Xiaomi continue d’élargir son portefeuille de smartphones d’entrée de gamme avec un nouvel appareil destiné à démocratiser davantage l’accès aux fonctionnalités avancées : le Redmi A5. Lancé en France à partir de 129 €, ce modèle 4G sous Android 15 Go Edition vise les utilisateurs à la recherche d’un téléphone accessible, fiable et fonctionnel, sans compromis majeur sur l’essentiel. Et avec quelques surprises bienvenues au passage.

Un design sobre mais travaillé

Ce qui saute aux yeux dès le premier contact avec le Redmi A5, c’est son design modernisé. Xiaomi adopte ici un châssis plat, très en phase avec les tendances actuelles, tout en apportant une finition métallique autour du module photo qui donne une impression de solidité et de raffinement. Malgré son prix contenu, l’appareil ne donne pas une impression “bas de gamme”. Il est disponible en trois coloris élégants : noir, or et vert, le tout dans un corps fin de 8,26 mm, agréable à manipuler.

Un écran géant, fluide et lumineux

C’est incontestablement l’un des atouts majeurs de ce modèle. Le Redmi A5 embarque un écran LCD de 6,88 pouces, une diagonale impressionnante pour cette gamme tarifaire. La définition HD+ (1640 x 720 pixels) peut paraître modeste, mais Xiaomi compense largement avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, très rare à ce niveau de prix. Résultat : une navigation plus fluide, aussi bien dans les menus que lors du défilement des contenus. Autre point fort, l’écran atteint une luminosité maximale annoncée de 1500 nits, de quoi assurer une bonne lisibilité même en plein soleil.

Le Redmi A5 ne néglige pas non plus la confort visuel, avec une certification TÜV Rheinland pour la protection des yeux et une technologie de DC Dimming visant à réduire la fatigue oculaire en limitant le scintillement de l’écran. Par ailleurs, sa technologie Wet Touch permet d’utiliser l’écran même avec les mains mouillées, un détail pratique au quotidien.

Un appareil photo qui veut briller, même de nuit

Côté photo, Xiaomi mise sur un double capteur AI, dont un capteur principal de 32 mégapixels, épaulé par un capteur de profondeur pour améliorer les effets de flou en mode portrait. Xiaomi met en avant une meilleure captation de la lumière, avec un capteur 18 % plus lumineux que celui de la génération précédente, permettant des clichés plus nets et détaillés en basse lumière.

En façade, on retrouve une caméra de 8 MP, assistée d’un effet d’anneau lumineux généré par l’écran, pour des selfies plus naturels même dans des conditions lumineuses limitées.

Des performances basiques, mais suffisantes pour l’essentiel

Sous le capot, le Redmi A5 embarque un processeur octa-core UNISOC T7250, une puce d’entrée de gamme gravée en 12 nm, parfaitement adaptée à un usage quotidien classique : appels, navigation, messagerie, visionnage de vidéos et jeux légers. La présence de 3 ou 4 Go de RAM selon les versions, complétée par une extension virtuelle de RAM jusqu’à 8 Go, permet de gérer le multitâche de manière acceptable.

La configuration s’accompagne logiquement d’Android 15 Go Edition, une version allégée de l’OS de Google optimisée pour les performances sur les smartphones d’entrée de gamme. Un emplacement microSD est également présent pour étendre la mémoire.

Malgré son positionnement économique, le Redmi A5 intègre des fonctionnalités devenues rares sur des modèles pourtant plus chers, comme un capteur d’empreintes digitales latéral, le déverrouillage facial, une prise jack 3,5 mm ainsi qu’une certification IP54 assurant une résistance à la poussière et aux éclaboussures.

Une autonomie généreuse, une charge modeste

L’un des points forts du Redmi A5 réside dans sa batterie de 5200 mAh, qui promet plus de 20 heures de lecture vidéo ou 9 heures de jeu sur une seule charge. Cette capacité généreuse lui assure plusieurs jours d’utilisation modérée. En revanche, la recharge est limitée à 15 W, ce qui reste cohérent avec sa catégorie.

Deux versions sont disponibles avec 3 Go de RAM / 64 Go de stockage à 129 € et 4 Go de RAM / 128 Go de stockage au prix de 149 €.