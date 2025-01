13 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Redmi Note 14 : Quand Xiaomi monte en gamme sans faire exploser les prix

Chaque début d’année est marqué par le lancement de la nouvelle gamme Redmi Note, et 2025 ne fait pas exception. Xiaomi dévoile sa série Redmi Note 14 repensée, comprenant cinq modèles positionnés entre 200 et 500 euros.

Avec cette nouvelle série, les Redmi Note franchissent un pas vers le segment premium en adoptant un design renforcé. Pour mieux résister aux chutes et aux rayures, Xiaomi a intégré plusieurs améliorations, notamment un cadre en aluminium composite haute résistance, une mousse absorbant l’énergie et un matériau polymère amortisseur. De plus, les modèles Pro bénéficient du verre Gorilla Glass Victus 2 et les versions non-Pro sont équipées de Gorilla Glass 5.

Concrètement, la montée en gamme s’opère par l’ajout des appellations « Pro » ou « Pro+ » et par l’intégration de la compatibilité 5G. Chaque modèle se distingue par des caractéristiques spécifiques, visant à séduire un public aussi large que possible.

Redmi Note 14 Pro + 5G

Chaque année, Xiaomi concentre une attention particulière sur le modèle Pro+ 5G, et la gamme Redmi Note 14 ne fait pas exception.

Ce smartphone Pro+ 5G arbore un design élégant aux courbes raffinées, avec une finition en similicuir ou en verre selon le coloris choisi.

Au dos, un imposant bloc photo centré attire l'attention. Ce modèle Pro+ intègre un capteur principal de 200 mégapixels avec grand-angle, accompagné d'un capteur de 8 MP, d’un ultra grand-angle, ainsi que d'un module de 2 MP dédié à la macro.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces est capable d’atteindre une luminosité maximale de 3000 nits.

L’intelligence artificielle (IA) joue un rôle central dans l’expérience photographique de cet appareil. Elle permet, entre autres, de supprimer des éléments indésirables sur les photos ou d’agrandir les scènes capturées. Mais ses applications ne s’arrêtent pas là : l’IA offre des fonctions comme « AI Interpreter » pour la traduction, « AI Notes » pour la synthèse, la traduction et la mise en forme de notes, « AI Subtitle » pour le sous-titrage automatique, « AI Recorder » pour la transcription instantanée d’enregistrements audio, ou encore « AI Film » pour la création automatique de vlogs. La fonction « Circle to Search » vient compléter cet arsenal technologique.

Les performances du Redmi Note 14 Pro+ 5G sont propulsées par la puce Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, un processeur de milieu de gamme associé à 8 à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage. La batterie de 5110 mAh, compatible avec la charge rapide à 120 W, garantit une autonomie durable et une recharge rapide.

Sa structure All-Star Armor et son verre Corning Gorilla Glass Victus 2 lui confèrent une résistance élevée aux chutes et rayures et sa certification IP68 le rend à l’épreuve de la poussière et de l’eau.

Le Redmi Note 14 Pro+ 5G est en noir, bleu et violet, en version 8GB+256GB au prix de 469 € et en version 12GB+512GB au prix de 499 €.

Redmi Note 14 Pro 5G

Le Redmi Note 14 Pro 5G se positionne comme le modèle intermédiaire de la série, offrant une connectivité 5G tout en restant abordable. À l’instar du Pro+ 5G, il est équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il est également proposé en trois coloris : noir, violet et bleu.

Ce smartphone est propulsé par la puce MediaTek Dimensity 7300-Ultra, gravée en 4 nm. Il est disponible avec 8 ou 12 Go de RAM et des options de stockage de 256 ou 512 Go.

Côté photographie, Son appareil photo IA est de 200 MP avec un zoom numérique jusqu'à 20x et une caméra frontale de 20 MP. il reprend exactement la même configuration que le Note 14 Pro+ 5G, tout comme sa batterie de 5110 mAh. Cependant, la charge rapide est limitée à 45 Watts, contre une puissance supérieure sur le modèle Pro+.

Au final, le Redmi Note 14 Pro 5G constitue une option équilibrée pour ceux qui recherchent la 5G et des performances fiables, tout en évitant le tarif plus élevé du modèle Pro+ 5G.

Le Redmi Note 14 Pro 5G est commercialisé en version 8GB+256GB au prix de 399 €. Il existe également un modèle Redmi Note 14 Pro en version 4G au prix de 349 euros.

Redmi Note 14

Xiaomi continue de se positionner sur le segment des smartphones abordables avec le lancement du Redmi Note 14 en France. Ce modèle, successeur direct du Redmi Note 13 de 2024, mise sur un bon rapport qualité-prix tout en proposant des caractéristiques attractives pour sa catégorie.

Le Redmi Note 14 a un écran de 6,67 pouces avec une définition de 2400 par 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité atteint un maximum de 1800 nits, offrant une bonne lisibilité même en plein soleil. De plus, Xiaomi introduit une protection Gorilla Glass 5 et une certification IP54, garantissant une résistance accrue aux éclaboussures et à la poussière.

Le Redmi Note 14 propose un module photo principal basé sur un capteur grand-angle de 108 Mpx. Grâce à la technologie de pixel binning 9-en-1, les photos gagnent en qualité, notamment en faible luminosité. Le smartphone est également équipé d’un capteur macro de 2 Mpx pour les prises de vue rapprochées et d’une caméra frontale de 20 Mpx, idéale pour les selfies et les appels vidéo.

Ce smartphone est au prix de 249 € en version 6GB+128GB au prix de 199€ et en version 8GB+256GB. 3 coloris sont disponibles : noir, violet, bleu et vert.

Redmi Note 14 5G

Dans le cadre de la nouvelle gamme Redmi Note 14, Xiaomi présente également une version 5G qui vient enrichir l’offre. Proposé à un prix plus élevé, ce modèle vise les utilisateurs à la recherche d’une connectivité avancée et de performances photo accrues.

Tout comme le Redmi Note 14, la version 5G arbore une dalle de 6,67 pouces avec une définition de 2400 par 1080 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. La luminosité maximale à 2100 nits. Le smartphone profite également de la même protection Gorilla Glass 5 et de la certification IP54.

Le Le Redmi Note 14 5G se distingue aussi par son module photo. En plus du capteur principal de 108 Mpx doté de la stabilisation optique (OIS), il intègre un ultra grand-angle de 8 Mpx.

Le Redmi Note 14 5G est disponible en trois coloris : noir, violet et vert en version 8GB+256GB au prix de 299€.