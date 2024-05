23 mai 2024 à 00h15 par La rédaction

Xiaomi Redmi Pad Pro : une tablette performante à prix abordable

Pas question de laisser Apple prendre de l'avance, Xiaomi a rapidement dévoilé sa riposte : la Redmi Pad Pro. Succédant à la performante Pad 6S Pro, cette nouvelle tablette se positionne comme une alternative à l'iPad, et même à l'iPad Air.

Elle est dotée d'un écran de 12,1 pouces à 144 Hz avec un format 16:10 avec une résolution de 2,5K (2560 x 1600) en 249ppi. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz. Côté audio, la tablette est équipée de quatre haut-parleurs stéréo Dolby Atmos.

La Redmi Pad Pro fonctionne sous Android avec le système Xiaomi HyperOS. Elle est propulsée par le processeur Snapdragon 7s Gen 2. Sa batterie a une capacité de 10000mAh (typ) et sa charge rapide va jusqu'à 33 W.

En termes de photos et vidéos, la Redmi Pad Pro dispose d'un capteur photo de 8 mégapixels à l'arrière et d'un capteur de 8 mégapixels à l'avant pour les selfies. Côté dimensions, la tablette mesure 280 x 181,9 x 7,5 mm pour un poids de 571 grammes.

La Redmi Pad Pro est la première tablette Redmi à prendre en charge le Redmi Smart Keyboard et le Redmi Smart Pen4. Le Redmi Smart Pen est doté d'une sensibilité à la pression de 4096 niveaux et d'une fréquence de 240 Hz. Sa batterie de 80mAh (typ) permet une utilisation pouvant aller jusqu'à 12 heures avec une seule charge.

Quant au Redmi Smart Keyboard, il offre une expérience semblable à celle d'un PC, grâce à un espacement des touches de 19 mm.

Prix et disponibilité

La Redmi Pad Pro est disponible en bleu, gris et vert sur Mi.com, Amazon, Boulanger, Fnac-Darty, Carrefour, Auchan, Leclerc. La version 6+128 Go est au prix de 329,99€ et la version 8+256 Go est à 379,99€

Du 21 mai au 2 juin, la Redmi Pad Pro en version 6+128 Go sera au prix de 299€ au lieu de 329,99€. Et sur Mi.com, pour tout achat d'un pack avec une Redmi Pad Pro en version 8+256 Go, d'un Flip Cover et du stylet le prix sera de 379,99€ au lieu de : 479,70€.