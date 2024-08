29 août 2024 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Redmi Pad SE 8.7 pouces : deux nouvelles tablettes abordables

Positionnée sur l'entrée de gamme, ces nouvelles tablettes de Xiaomi se positionnent comme une solution abordable avec une utilisation nomade pour la version 4G.

La Redmi Pad SE 8.7 avec uniquement le Wifi et la Redmi Pad SE 8.7 4G sont toutes les deux dotées d'un écran de 8,7 pouces avec une luminosité allant jusqu'à 600 nits et un rapport de contraste de 1500:1 afin de garantir des images éclatantes même en extérieur. Avec une profondeur de couleur de 10 bits capable d'afficher 1 milliard de couleurs et un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 90 Hz,

Elles proposent deux modes de lectures distinctes, Paper et Classic, pour s'adapter aux longues séances et aux différentes conditions, que ce soit en pleine lumière du jour ou dans la pénombre. Elles ont les certifications TÜV Rheinland "Low Blue Light" et "Flicker Free". Les deux haut-parleurs stéréo sont Dolby Atmos.

La Redmi Pad SE 8.7 avec une connectivité 4G a un emplacement double SIM qui permet de gérer facilement les contacts personnels et professionnels.

Elle est alimentée par un processeur MediaTek Helio G85 octa-core associé à 4Go et sa batterie est de 6 650 mAh avec une charge rapide de 18 W. Le stockage est extensible jusqu’à 2To via microSD.

Elles disposent d'une caméra frontale de 5 MP et d'une caméra principale de 8 MP.

Avec ses 8,8 mm d'épaisseur et son poids contenu de 373/375 grammes, la Redmi Pad SE 8.7 se fait discrète et confortable à utiliser.

Prix et disponibilité

La Redmi Pad SE 8.7 pouces en version 4/64GB est disponible sur mi.com, Amazon et chez Leclerc, Carrefour, Auchan, Cora et Système U au prix de 149€. Les couleurs disponibles sont gris, vert et bleu.