21 janvier 2025 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Redmi Watch 5 : une nouvelle montre connectée qui redéfinit le rapport qualité-prix

Quelques mois après son lancement en Chine, Xiaomi officialise l’arrivée en France de sa nouvelle montre connectée, la Redmi Watch 5.

Cette montre connectée est équipée d'un écran AMOLED de 2,07 pouces offrant une luminosité de 1 500 nits, un taux de rafraîchissement fluide de 60 Hz et une résolution précise de 324 ppi.

Difficile de ne pas voir l'influence d'Apple dans le design de cette nouvelle montre. Entre les lignes courbes, le bracelet intégré et la couronne digitale, les références à l'Apple Watch sont nombreuses.

Derrière son écran, la montre cache une série de capteurs classiques, dédiés à la santé et au bien-être. Elle permet notamment de mesurer la fréquence cardiaque et le taux d’oxygène dans le sang. Côté connectivité, elle embarque le Bluetooth 5.3, et pour les activités en extérieur, un GPS intégré assure un suivi des déplacements. Elle permet aussi de passer des appels directement depuis le poignet.

L'un des points forts de cette nouvelle montre réside dans son autonomie. Grâce à sa batterie de 550 mAh, Xiaomi annonce jusqu'à 24 jours d'utilisation en une seule charge, soit une amélioration significative par rapport à la génération précédente.

La marque propose une gamme de bracelets interchangeables pour ses montres, offrant ainsi une multitude de styles.

La Redmi Watch 5 est disponible au prix de 119,99€ avec 20€ de remise immédiate entre les 15 et 29 janvier.