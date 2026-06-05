05 juin 2026 à 06h57 par La rédaction

Xiaomi renouvelle ses wearables avec la Watch S5 46 mm et le Smart Band 10 Pro

Après plusieurs générations de montres et bracelets connectés orientés vers le grand public, Xiaomi poursuit l’expansion de son écosystème wearable avec deux nouveaux modèles qui misent autant sur le design que sur les fonctions de suivi sportif et de santé. D’un côté, la Xiaomi Watch S5 46 mm entend jouer dans la cour des montres premium grâce à des matériaux plus raffinés, une autonomie particulièrement ambitieuse et de nouvelles fonctions intelligentes. De l’autre, le Xiaomi Smart Band 10 Pro cherche à faire évoluer le bracelet connecté traditionnel vers une expérience plus immersive, avec un écran plus généreux et des outils de suivi toujours plus complets.

Avec ces deux produits, le constructeur chinois continue de renforcer sa stratégie autour de Xiaomi HyperOS et de l’interconnexion entre smartphone, objets connectés et services de santé.

Xiaomi Watch S5 46 mm : une montre connectée qui mise sur le premium et l’endurance

Avec la Watch S5 46 mm, Xiaomi cherche clairement à monter en gamme. La montre adopte un boîtier de 46 mm particulièrement fin avec seulement 10,99 mm d’épaisseur pour un poids contenu de 46 grammes. Le constructeur mise également sur des matériaux plus nobles avec un cadre en acier inoxydable et plusieurs déclinaisons mêlant acier, céramique ou encore carbone forgé.

L’approche esthétique est d’ailleurs au cœur du produit. Xiaomi multiplie les options de personnalisation avec différents bracelets, dont de nouveaux modèles en cuir véritable, afin de positionner la montre aussi bien comme un accessoire du quotidien que comme un compagnon sportif. L’objectif est clair : séduire un public qui souhaite une montre connectée capable de s’intégrer aussi bien dans un environnement professionnel qu’au cours d’activités sportives.

La partie affichage bénéficie également d’améliorations notables. La Xiaomi Watch S5 46 mm embarque un écran AMOLED de 1,48 pouce accompagné de bordures réduites de 40 %. Surtout, la luminosité maximale grimpe jusqu’à 2 500 nits, un niveau particulièrement élevé qui doit permettre une lecture confortable même en plein soleil.

L’autre point fort mis en avant par Xiaomi concerne l’autonomie. Grâce à une batterie Xiaomi Surge de 815 mAh, la montre promet jusqu’à 21 jours d’utilisation en usage léger. Une endurance qui permet d’envisager un suivi continu de la santé et des activités sans recharge fréquente, un argument toujours important sur le marché des montres connectées.

Sur le plan sportif, Xiaomi enrichit considérablement les capacités de sa montre. Plus de 150 modes d’entraînement sont proposés et le constructeur introduit un nouveau « mode supporter » capable de détecter les gestes d’encouragement lors d’événements sportifs. La montre peut ainsi mesurer différentes données liées à l’activité, comme les calories brûlées, le rythme cardiaque ou encore le nombre d’acclamations.

Le suivi de la fréquence cardiaque profite également d’une évolution matérielle avec un capteur 4 LED + 4 PD associé à de nouveaux algorithmes. Xiaomi annonce une précision atteignant 98,4 %. Pour les activités en extérieur, la montre s’appuie sur un système GNSS double bande et multi-systèmes afin d’améliorer la précision de la géolocalisation.

La Watch S5 inaugure aussi une nouveauté particulièrement intéressante pour les amateurs de randonnée ou de cyclisme : le transfert de cartes hors ligne directement sur la montre via Wi-Fi ou Bluetooth. Une fonction qui permet de continuer à se repérer même sans connexion réseau.

Le volet santé continue également de prendre de l’importance. Xiaomi améliore le suivi du sommeil avec des rapports hebdomadaires et mensuels plus détaillés ainsi qu’une mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV). Ces outils ont été développés en collaboration avec plusieurs organisations internationales spécialisées dans le sommeil, dont la World Sleep Society, afin d’offrir des analyses plus poussées sur les habitudes de repos.

La montre fonctionne sous Xiaomi HyperOS 3, une version qui apporte une interface modernisée avec des effets visuels plus travaillés et un système de notifications enrichi par des animations de flou gaussien. Xiaomi met aussi en avant une interaction plus fluide avec le smartphone grâce à plusieurs fonctions connectées comme le déclenchement photo à distance, la localisation du téléphone ou encore le contrôle des écouteurs et des appareils reliés à Xiaomi Home.

La Xiaomi Watch S5 46 mm est disponible à partir de 179,99 euros dans ses versions noire et grise. Les variantes avec bracelet vert en caoutchouc fluoré et sangle tissée en nylon ainsi que la version en cuir véritable bleu bicolore sont proposées à 199,99 euros.

Xiaomi Smart Band 10 Pro : le bracelet connecté veut jouer dans la catégorie supérieure

Avec le Smart Band 10 Pro, Xiaomi continue de faire évoluer sa célèbre gamme de bracelets connectés vers des produits de plus en plus proches des montres intelligentes. Le constructeur mise cette fois sur un écran plus immersif et sur des fonctions de suivi du bien-être enrichies.

Le bracelet embarque un écran AMOLED de 1,74 pouce capable d’atteindre une luminosité maximale de 2 000 nits. Malgré cette dalle plus grande, Xiaomi conserve un format relativement compact avec seulement 9,7 mm d’épaisseur et un poids de 21,6 grammes pour les versions standards.

L’autonomie reste l’un des principaux arguments du produit avec une batterie de 350 mAh promettant jusqu’à 21 jours d’utilisation. Xiaomi améliore également les performances du suivi cardiaque grâce à un nouveau capteur PPG et à des algorithmes propriétaires, permettant selon la marque d’atteindre une précision de 98,2 %.

Comme la Watch S5, le Smart Band 10 Pro propose plus de 150 modes sportifs. Xiaomi ajoute notamment un mode piste ainsi qu’un mode cyclisme amélioré afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs les plus actifs.

Le suivi du sommeil franchit lui aussi une nouvelle étape. Le bracelet intègre un algorithme optimisé capable d’analyser des indicateurs avancés comme la variabilité de la fréquence cardiaque ou encore l’efficacité des nuits. Xiaomi ajoute également une dimension plus orientée santé féminine grâce à un partenariat avec l’application Clue, incluant trois mois d’essai à Clue Plus.

Le constructeur renforce enfin la compatibilité entre appareils. Le Smart Band 10 Pro peut synchroniser les notifications et gérer une connexion simultanée avec un iPhone afin d’afficher appels et messages sur un même appareil. Une version NFC destinée aux paiements sans contact est également prévue plus tard dans l’année.

Le Xiaomi Smart Band 10 Pro est commercialisé à partir de 79,99 euros dans ses versions noire, grise et rose, tandis que la version céramique est affichée à 99,99 euros.