12 septembre 2024 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Smart Band 9 : un bracelet connecté qui défie la concurrence

Alors que les Apple Watch Ultra et Samsung Galaxy Watch Ultra visent le haut de gamme, le Xiaomi Smart Band 9 se positionne comme une alternative plus économique, proposant un ensemble de fonctionnalités complet pour un prix attractif.

Avec une amélioration de 16 % de la précision du suivi de la fréquence cardiaque, le bracelet offre un suivi fiable de la fréquence cardiaque et du SpO2 tout au long de la journée, ainsi qu'une surveillance du rythme cardiaque au repos sur 7 jours. Les utilisateurs peuvent également suivre leur niveau de stress et leurs scores de vitalité pour mieux gérer leur bien-être au quotidien.

Ses capacités de suivi du sommeil fournissent un rapport détaillé sur le sommeil après 7 nuits de port continu, assurant le suivi de l'heure du coucher, de la durée du sommeil, des siestes, du stress tout au long de la journée, et l'exercice avant le coucher, avec des recommandations personnalisées pour améliorer la qualité du sommeil.

Son endurance est bonne. Alimenté par une batterie robuste de 233 mAh, le Xiaomi Smart Band 9 offre jusqu'à 21 jours d'utilisation continue. Son écran AMOLED de 1,62 pouvces présente une augmentation de 50 % de la luminosité maximale, atteignant jusqu'à 1 200 nits, garantissant une bonne visibilité claire même en extérieur sous une forte luminosité.

Avec plus de 150 modes sportifs, le Xiaomi Smart Band 9 est doté de fonctionnalités spécialisées pour la course à pied et le cyclisme, y compris 10 cours de course à suivre sur le poignet et des métriques telles que le VO? max et le temps de récupération, conçues pour améliorer l'efficacité de l'entraînement et optimiser les performances.

Au prix de 39,99 €, le Xiaomi Smart Band 9 est disponible en quatre couleurs : Gris, Noir, Bleu pastel et Rose poudré. Ces couleurs sont complétées par un cadre en alliage d'aluminium, qui peut être associé à une gamme d'accessoires.