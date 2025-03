07 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

Xiaomi Watch S4 : Un concentré de technologie à prix attractif

Le Mobile World Congress 2025 de Barcelone a été l'occasion pour Xiaomi de présenter ses dernières innovations technologiques. Parmi celles-ci, la Watch S4, une montre connectée qui s'impose comme une évolution notable de son prédécesseur, la Watch S3 avec des améliorations claires en termes d'affichage, de personnalisation et de suivi santé. Elle constitue une alternative intéressante pour les utilisateurs recherchant une montre connectée performante, durable et bien intégrée à l'écosystème Xiaomi, le tout à un tarif attractif.

Un design soigné et personnalisable

La Xiaomi Watch S4 conserve l'esthétique élégante de la S3 tout en apportant des améliorations significatives. Son boîtier en alliage d'aluminium présente des dimensions de 47,3 x 47,3 x 12 mm, avec un écran AMOLED de 1,43 pouce offrant une résolution de 466 x 466 pixels. L'une des innovations majeures est l'augmentation de la luminosité, qui atteint désormais 2200 cd/m², garantissant une lisibilité optimale même en plein soleil.

Xiaomi mise également sur la personnalisation, en conservant le système de cadres interchangeables introduit avec la Watch S3. Les utilisateurs pourront ainsi modifier l'apparence de leur montre grâce à différentes lunettes et bracelets disponibles à l'achat. De plus, la Watch S4 propose plus de 200 cadrans personnalisables, certains étant débloqués en fonction du cadre choisi.

Une navigation améliorée

L'ajout d'une couronne rotative facilite la navigation dans les menus, complétant l'utilisation de l'écran tactile. Cette amélioration permet un accès plus intuitif aux différentes fonctions de la montre, rendant l'expérience utilisateur plus fluide et agréable.

Un suivi sportif et de santé

Destinée aux amateurs de sport et aux utilisateurs soucieux de leur santé, la Xiaomi Watch S4 intègre un ensemble complet de capteurs. On retrouve notamment un cardiofréquencemètre optique, un oxymètre de pouls et un système GNSS double bande L1+L5 pour un suivi GPS précis. Elle comprend plus de 150 activités sportives prises en charge et 10 parcours de course professionnels.

Côté santé, la Watch S4 propose une surveillance continue de la fréquence cardiaque, du stress, du sommeil et de l'oxygénation du sang, avec une précision annoncée de 98 %. Une fonctionnalité de bilan de santé express permet d'obtenir un rapport détaillé en une minute seulement, offrant un aperçu complet de son état physique. Elle intègre également une fonction de détection des chutes et un suivi avancé du cycle menstruel.

Une autonomie impressionnante

L'un des points forts de cette montre est son autonomie. Grâce à une batterie de 486 mAh, la Xiaomi Watch S4 promet jusqu'à 15 jours d'utilisation en mode normal et 5 jours avec l'affichage always-on activé. De plus, son système de charge rapide permet de récupérer deux jours d'autonomie en seulement cinq minutes.

Une intégration étendue avec l'écosystème Xiaomi

Avec HyperOS 2, la Xiaomi Watch S4 assure une compatibilité étroite avec les autres produits de la marque. Elle permet de contrôler à distance les appareils domotiques via Xiaomi Smart Hub, de retrouver son smartphone, de capturer des photos à distance ou encore de gérer les écouteurs Xiaomi (volume, réduction de bruit, batterie). Des gestes rapides, comme le claquement de doigts pour rejeter un appel, viennent compléter ce disposif.

Prix et disponibilité

La Xiaomi Watch S4 est désormais disponible à la vente, avec un prix de lancement fixé à 169,99 € pour les modèles gris et noir, et 179,99 € pour les versions multicolores. Les cadres interchangeables et bracelets supplémentaires sont quant à eux disponibles à partir de 19,99 €.