10 mars 2020 à 06h00 par Philippe

L'Xperia 10 II : le 1er smartphone premium 5G chez Sony

L'Xperia 10 II se distingue par sa connectivité 5G et son appareil photo à triple objectif avec 12MP et deux de 8MP qui sont équipés d'un super grand angle (16 mm), d'un grand angle (26 mm) et d'un téléobjectif (52 mm). Du côté de la vidéo, l’Xperia 10 II permet des prises de vue et l’enregistrement de vidéos en format 21:9 ainsi qu’une définition haute qualité 4K.

L’Xperia 10 II est pourvu d'un nouvel écran 21:9 Wide OLED. Il profite également de la technologie d’affichage Triluminos pour mobile, inspiré des téléviseurs BRAVIA. Cet écran OLED haute qualité optimise l’image vidéo pour des contenus avec des noirs plus profonds et des couleurs plus éclatantes. L’écran au format 21:9 permet par ailleurs d’afficher deux applications simultanément, pour voir plus de contenu à l’écran et en faire plus. Le partage d’écran se déclenche rapidement via le gestionnaire multifenêtre 21:9è et l’accès à ses applications favorites est facilité avec Side sense.

Ce modèle est résistant à l’eau et à la poussière (IP65/IP68), il est constitué de verre Corning Gorilla Glass 6 pour le protéger.

Du côté de l’autonomie, sa batterie est de 3600 mAh. Le fait de laisser branchée une batterie rechargée peut l’abîmer, c’est pourquoi le système Battery Care charge le smartphone à 90 % puis termine le chargement des 10% restant à l’approche de l’heure de réveil de l’utilisateur. Le chargement adaptatif Xperia veille quant à lui à ce que la batterie ne soit jamais surchargée.

Sous Android 10, l’Xperia 10 II renferme la plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 665. Grâce aux technologies audio de Sony, l’Xperia 10 II dispose d’un système audio haute résolution (Hi-Resolution Audio, Hi-Resolution wireless Audio).

L’Xperia 10 II sera disponible au printemps 2020, au prix de 369 €, en 2 couleurs : noir et blanc.