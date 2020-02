28 février 2020 à 06h00 par Philippe

Xperia L4, le nouveau smartphone d'entrée de gamme de Sony

L'Xperia L4, le nouveau modèle de la série L de Sony, dispose d'un de 6,2 pouces avec un format 21:9ème permettant d'afficher deux applications simultanément. D'ailleurs, le partage d'écran se déclenche rapidement via le gestionnaire multifenêtre 21:9ème et l'accès à ses applications favorites est facilité grâce à Side sense.

Ce smartphone d'entrée de gamme est équipé d'un triple objectif photo avec un capteur principal de 13 MP, un super grand angle de 5 MP et un capteur de 2MP pour la profondeur de champs. L'Xperia L4 capture systématiquement la totalité de l'image, en basculant entre grand et super grand angles.

La batterie à recharge rapide est de 3580 mAh. La technologie Xperia Adaptive Charging de Sony contrôle le chargement du smartphone afin de s'assurer que la batterie n'est pas trop sollicitée et conserve sa longévité. Ce modèle mesure 159 x 71 x 8,7 mm et pèse 178 grammes.

Sous Android 9 Pie, son processeur est un Mediatek MT6762 complété par 3 Go de Ram et 64 Go de mémoire interne extensible via une carte microSDXC (jusqu'à 512 Go). Ce modèle est également doté d'un capteur d’empreintes digitales.

L'Xperia L4 sera disponible au printemps 2020 au prix de 199€, en deux couleurs : noir et bleu.