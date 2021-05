07 mai 2021 à 07h53 par Philippe

Xplora X5 Play : une montre connectée conçue pour les enfants dès 5 ans

Xplora débarque en France avec le dernier né de sa gamme, la Xplora X5 Play. Spécialement conçue pour être utilisée par les enfants dès l'âge de 5 ans, cette montre connectée propose les fonctionnalités essentielles d'un téléphone, à l'exception de l'accès à Internet.

Elle permet aux enfants et aux parents de rester en contact, tout en profitant d'activités ludiques qui encouragent l'activité physique. De nos jours, les enfants ont tendance à préférer les loisirs numériques, ils peuvent d'ailleurs passer plusieurs heures par jour devant des écrans. Xplora a pour but de changer cette tendance en motivant les enfants à rester actifs avec cette montre. Grâce à la plateforme Goplay, qui combine l'activité physique et le divertissement pour les enfants, ces derniers collectent des pièces (1 000 pas = 1 jeton virtuel) qui seront automatiquement stockées sur leur compte.

En compagnie des parents, ils pourront échanger ces pièces contre des produits ou des services ou encore faire des dons à des organisations caritatives, les offrir à des amis et bien d'autres choses encore. Plus motivant encore, un classement hebdomadaire permet aux enfants les plus actifs d'avoir une chance de gagner des cadeaux exclusifs en s'inscrivant aux campagnes.

Xplora X5 Play est aussi un téléphone avec une carte SIM et un forfait 4G afin de passer et recevoir des appels. Une touche SOS toujours active permet d'appeler un contact en cas d'urgence. L'enfant utilise l'écran tactile pour répondre et passer des appels. La montre peut également recevoir des messages textes et envoyer des emojis ou des photos. A l'école, un mode dédié désactive la montre à l'exception de la touche SOS.

Au niveau de ses caractéristiques, la montre connectée Xplora X5 Play est équipée d'un chipset Qualcomm. Elle est également étanche jusqu'à 1,5 mètre pendant 30 minutes et résiste à la poussière, au sable et autres particules fines. Elle dispose d'un écran couleur tactile en Gorilla Glass de 3,5 cm très résistant, d'un appareil photo de 2 MP et d'un stockage interne de 4 Go. Son autonomie est de 72 heures en veille et plus de 5 heures en appel continu. Son poids est de 54 grammes.

La montre intègre une puce GPS, il est donc possible de connaître précisément l'emplacement de l'enfant. La montre permet aussi de créer des zones de sécurité qui alerteront les parents chaque fois que l'enfant quitte une zone définie ou y entre.

La montre connectée Xplora X5 Play est disponible en trois coloris (noir, rose et bleu) au prix de 169,99 euros sur Amazon et sur la boutique Xplora. L'application smartphone est disponible pour Android et iOS. L'interface, le site et l'application sont entièrement localisées en Français, la plateforme de contenus Goplay le sera courant mai.