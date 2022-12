12 décembre 2022 à 00h15 par Philippe

Xplora X6 Play : une montre téléphone ludique et personnalisable pour les enfants

Depuis 2016, Xplora n'a cessé de perfectionner ses montres télphone pour enfants. La X6Play de Xplora est à la fois un smartphone sécurisé pour enfants et une montre connectée. Spécialement conçue pour être utilisée par les enfants dès l'âge de 5 ans, cette montre connectée propose les fonctionnalités essentielles d'un téléphone, à l'exception de l'accès à Internet.

Au niveau de ses caractéristiques, la montre connectée Xplora X6 Play est équipée d'un chipset Qualcomm 1.2GHz Quad-core ARM Cortex A7 sous Android. Elle dispose d'un écran couleur tactile 1.52 pouces TFT d'une résolution 360 x 400 pixels, d'un appareil photo de 5 MP et d'un stockage interne de 8 Go et de 1Go de RAM. Son autonomie est de 72 heures en veille. Son poids est de 58 grammes. Elle est également résistante à l'eau et à la poussière, au sable et autres particules fines.

La montre offre un accès direct au Goplay Universe qui propose du contenu pour les enfants avec des livres, de la musique, des campagnes d'activités, des skins pour la montre, des téléchargements et des enchères. Plus les enfants bougent, plus ils gagnent de pièces Xplora qu'ils peuvent utiliser pour acheter des contenus amusants et éducatifs.

Les enfants peuvent personnaliser leur propre montre avec des bracelets, des cadres et des boucles. Tous ces accessoires sont disponibles en plusieurs coloris. Son concept appelé Xplora Color Party permet de changer le skin de la montre elle-même, de changer de sonnerie, d'avoir un avatar personnalisé et enfin de totalement changer le look de la X6 Play. Les enfants peuvent ainsi mélanger et assortir les bracelets, les montures et les boucles en fonction de leur envie.

La Xplora X6 Play est livrée avec deux couleurs différentes sur le cadre. La X6 Play est proposée au prix public de 179.99 euros avec un forfait GSM à partir de 7.49 euros par mois.