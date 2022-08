04 août 2022 à 00h15 par Philippe

Xplora XGO3, une smartwatch dédiée aux enfants qui rassure les parents

Xplora, spécialiste de montres connectées pour les enfants de 5 à 12 ans, a présenté sa nouvelle montre XGO3. Cette smartwatch est un téléphone portable sécurisé pensé pour les enfants qui est dotée de la plateforme exclusive GoPLay.

De plus en plus tôt, les enfants demandent à utiliser voir à posséder un smartphone. Cela pose des problèmes quant à leur utilisation non seulement en termes de sécurité mais aussi de temps passé devant les écrans. Avec la croissance rapide des outils numériques dans notre quotidien, la société Xplora a conçu pour les enfants une alternative sûre au smartphone, tout en assurant aux parents le contrôle de son usage.

La XGO3 est configurée et gérée par l'application Xplora. Cette dernière s'installe sur le smartphone des parents (compatible Android et iOS). Ainsi, les parents peuvent ajouter ou enlever des contacts via l'application, et seuls ces contacts sont visibles sur la montre. Il est alors impossible d'appeler n'importe qui ou de recevoir des appels non désirés. De même, la localisation en direct de la montre peut être consultée par les parents à tout moment via l'application pour plus de sécurité dans leurs déplacements. Toutes les autres fonctions, comme le réglage de l'alarme, le mode scolaire pour ne pas être dérangé à l'école ou les zones de sécurité sont également contrôlées par l'application parentale.

La XGO3, comme tous les modèles proposés par Xplora, offre un haut niveau de sécurité des données (Certification TÜV). Ainsi, toutes les communications entre la montre, le serveur cloud et l'application parentale sont cryptées. En outre, la XGO3 n'est pas connectée à Internet, il est donc impossible de surfer sans contrôle. Le stockage des données a été soigneusement conçu conformément à la réglementation DSGVO. La combinaison de ces toutes ces sécurités permet un usage sûr et adapté aux enfants. Enfin, la XGO3 propose des fonctionnalités adaptées aux besoins des enfants et contrairement aux smartphones, la XGO3 intègre des mesures de sécurité qui la protègent d'un éventuel piratage ou de la cyberintimidation.

Afin d'encourager les enfants à rester actifs et à explorer le monde qui les entoure, les enfants reçoivent 1 pièce Xplora pour chaque tranche de 1 000 pas effectués grâce au système de récompenses. Les pièces Xplora sont valables sur la plateforme Goplay qui propose des jeux et des activités amusantes ainsi que des campagnes passionnantes. En collaboration avec de grandes sociétés de cinéma et de télévision telles que Paramount, Warner Bros, Universal Pictures et Netflix, Xplora organise régulièrement des concours pour encourager les enfants à être plus actifs.

Côté caractéristiques, 5 coloris sont disponibles (Orange, vert, rose, noir et bleu). La XGO3 est résistante à l'eau IP68. La batterie a une capacité de 850 mAh. Sa mémoire intégrée est de 4Go et la caméra a une définition de 2 millions de pixels. En plus de passer des appels, elle peut envoyer des SMS et des messages vocaux. Elle dispose également d'une fonction de localisation GPS et d'une touche SOS. Des zones de sécurité peuvent être définies. Elle comprend également un mode scolaire, un compteur de pas, un chronomètre et une alarme. Son prix est de 129.99 euros.