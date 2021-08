10 août 2021 à 05h21 par Philippe

Le XR20, le smartphone le plus résistant chez Nokia

Le principal atout du Nokia XR20 est qu'il peut résister à des températures extrêmes allant de +55 à -22 degrés, à une chute de 1,8 mètre et à une heure sous l'eau.

L'écran de 6.67 pouces (FHD+ 1080 x 2400 pixels) est fabriqué à partir de l'un des verres les plus solides du marché - le Corning Gorilla Glass Victus. Si malgré tout il venait à se briser inopinément dans l'année d'utilisation, HMD Global promet de le remplacer gratuitement.

Le Nokia XR20 offre jusqu'à deux jours d'autonomie et prend en charge la recharge sans fil Qi 15W et la recharge rapide 18W. L'appareil, comme les autres smartphones de la série X, est livré sans chargeur mural car le fabricant HMD Global a choisi de contribuer à réduire la grande quantité de déchets causés par les chargeurs de téléphone qui s'accumulent le long de la vie des utilisateurs. Le chargeur peut donc être acheté séparément via Nokia.com. Tous les bénéfices des ventes du chargeur seront versés à CLEAR RIVERS, une organisation à but non lucratif qui se consacre à l'élimination des déchets plastiques des cours d'eau internationaux.

Le Nokia XR20 est doté d'un double appareil photo ZEISS Optics de 48 MP + 13 MP avec double flash pour réaliser des portraits et des paysages même dans l'obscurité. La vidéo est facilitée par le tout nouveau mode SpeedWarp, le mode Action Cam pour la stabilité et le son OZO pour la réduction du bruit du vent. OZO Playback prend en charge des haut-parleurs supplémentaires.

Le téléphone mesure 171.64 x 81.5 x 10.64 mm et pèse 248 grammes. Il peut recevoir une carte mémoire jusqu'à 512 GB.

Le Nokia XR20 profite également de 4 ans de mises à jour de sécurité mensuelles et de 3 ans de mises à niveau du système d'exploitation. La garantie a quant à elle été étendue à 3 ans.

Prix et disponibilité

Le Nokia XR20 sera disponible en France à partir de la fin du mois d'août dans les couleurs Ultra Blue et Granite Grey et sera disponible dans les configurations 4/64GB (499 euros) et 6/128GB (579 euros).