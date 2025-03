22 mars 2025 à 07h41 par La rédaction

YouTube ne fonctionne plus sur les anciens smartphones Android : explications et solutions

Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs rencontrent une panne inquiétante : l'application YouTube ne fonctionne plus sur certains smartphones et tablettes Android. Si vous possédez un appareil relativement ancien, vous avez peut-être déjà fait face à des messages d'erreur indiquant que "cette version de YouTube est obsolète" ou encore à des échecs de connexion à votre compte Google. Explications sur cette situation et les solutions envisageables.

Une incompatibilité avec les anciennes versions d’Android

Le problème ne provient pas d’un simple bug ou d’un dysfonctionnement passager. Google a officiellement mis fin à la compatibilité de l’application YouTube avec les smartphones et tablettes tournant sous Android 7.1.2 et les versions antérieures. Désormais, seuls les appareils fonctionnant sous Android 8.0 ou une version plus récente peuvent accéder à l’application YouTube.

Cette décision, prise en mars 2025, s’inscrit dans une volonté d’améliorer la sécurité et les performances des services proposés par Google. En effet, les anciennes versions d’Android présentent des failles de sécurité que l’entreprise ne souhaite plus supporter. Ce phénomène n’est pas nouveau : d’autres applications ont déjà suivi cette tendance, rendant progressivement les smartphones obsolètes.

Des conséquences pour les utilisateurs

Si cette décision impacte relativement peu les utilisateurs de smartphones, qui changent souvent d’appareil, elle pose un problème plus important pour les propriétaires de tablettes. Contrairement aux téléphones, ces appareils sont souvent utilisés pour des tâches simples – navigation sur Internet, écoute de musique, diffusion de vidéos – et peuvent facilement durer une dizaine d’années sans nécessiter de remplacement.

Les appareils Xiaomi Mi 5, Redmi Note 4 ou encore Redmi Y1 font partie des modèles concernés, laissant de nombreux utilisateurs sans accès à l’application YouTube. Effacer les données de l’application ou tenter une réinstallation ne suffit plus. Même les versions modifiées comme YouTube ReVanced ne fonctionnent plus, rendant toute tentative de contournement impossible.

Quelles solutions pour continuer à utiliser YouTube ?

Si vous êtes concerné par ce problème, voici quelques alternatives pour continuer à accéder aux vidéos YouTube :

Utiliser le navigateur web : En accédant à YouTube via m.youtube.com depuis un navigateur web mobile, il est toujours possible de regarder des vidéos. Bien que cette solution soit moins fluide et pratique que l’application native, elle reste fonctionnelle pour le moment. Changer d’appareil : Malheureusement, la seule solution pérenne consiste à investir dans un smartphone ou une tablette tournant sous Android 8.0 minimum. Une option coûteuse, mais inévitable pour ceux qui utilisent YouTube au quotidien. Attendre une nouvelle solution de contournement : Certains espèrent que des développeurs tiers trouveront un moyen de contourner ces restrictions. Cependant, les perspectives sont minces, Google ayant également renforcé les restrictions au niveau des comptes Google eux-mêmes.

Une décision qui relance le débat sur l’obsolescence programmée

Cette mise à jour radicale de Google relance une fois de plus les discussions autour de l’obsolescence logicielle. De nombreux utilisateurs y voient une stratégie indirecte pour inciter au renouvellement des appareils, alors que certains smartphones et tablettes restent parfaitement fonctionnels pour une utilisation basique.

Google justifie cette décision par des impératifs sécuritaires et techniques, mais la frustration des utilisateurs touchés reste bien réelle. Avec le temps, il est probable que d’autres applications suivent la même logique, rendant progressivement inutilisables les appareils fonctionnant sous des versions anciennes d’Android.

En attendant, si vous utilisez encore un smartphone sous Android 7.1.2 ou une version inférieure, il est peut-être temps de songer à une mise à niveau… sous peine de voir d’autres services disparaître progressivement.