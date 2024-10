24 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction | 24 octobre 2024 à 08h08

YouTube se renouvelle : voici les nouveautés YouTube qui vont changer votre façon de regarder des vidéos

La plateforme vidéo la plus populaire au monde ne cesse d'évoluer. YouTube vient d'annoncer une mise à jour majeure de ses applications, tant sur mobile que sur TV. Au menu : une interface repensée pour une navigation plus fluide, des badges communautaires pour renforcer les liens entre créateurs et spectateurs, des playlists collaboratives pour partager ses coups de cœur et un mode sommeil pour une expérience personnalisée.

Ces nouvelles fonctionnalités, déployées progressivement pour tous les utilisateurs, témoignent de l'ambition de YouTube d'offrir un service toujours plus complet et adapté aux attentes de sa communauté.

Une interface repensée

Tout d'abord, la vitesse de lecture des vidéos est désormais entièrement personnalisable. Fini les paliers fixes de 0,25x. Vous pourrez désormais ajuster la vitesse à votre guise, à partir de 0,05x, pour les plus minutieux, jusqu'à 2x pour les plus pressés. Une aubaine pour ceux qui souhaitent gagner du temps sans rien perdre du contenu.

Par ailleurs, la navigation sur mobile est grandement améliorée. Le mini-lecteur, déjà apprécié des abonnés premium, est désormais accessible à tous. Vous pourrez ainsi réduire la taille d'une vidéo en cours de lecture et la déplacer librement sur votre écran. De plus, le mode paysage bénéficie d'une interface plus réactive et plus lisible, avec des vignettes agrandies et un texte plus gros.

La plateforme vidéo la plus populaire lance aussi une nouvelle fonctionnalité destinée à renforcer l'expérience utilisateur : les playlists collaboratives. Dorénavant, il sera possible de créer des listes de lecture personnalisées et de les partager facilement avec ses amis grâce à un simple lien ou un code QR.

Mais ce n'est pas tout ! YouTube a également mis en place de nombreux outils de personnalisation pour rendre ces playlists encore plus uniques. Les utilisateurs pourront ainsi modifier la miniature d'une playlist avec une photo de leur choix ou en utilisant l'intelligence artificielle de Google pour générer une image sur mesure. De plus, une fonctionnalité de vote permettra aux membres d'une playlist de classer les vidéos en fonction de leurs préférences.

Les pages de chaînes se transforment en vitrines immersives : dès l'arrivée sur une chaîne, une vidéo se lance, donnant un avant-goût du contenu. Cette innovation, associée à une gestion optimisée des Shorts, promet une navigation plus fluide et plus attrayante. Selon Google, cette approche vise à offrir une expérience plus "haut de gamme" aux utilisateurs.

Vous avez l'habitude de vous endormir en regardant des vidéos sur YouTube ? Pour remédier à ce problème, Google a généralisé sa fonction "Sleep Timer" sur sa plateforme. Ce minuteur permet de définir une durée après laquelle la vidéo s'arrête automatiquement et votre téléphone se met en veille. Un outil pratique pour ceux qui souhaitent améliorer leur hygiène de sommeil sans pour autant renoncer à leurs moments de détente sur YouTube.

Une communauté récompensée

YouTube récompense désormais ses utilisateurs les plus engagés avec un nouveau système de badges. Cette démarche viseà renforcer le lien avec ses utilisateurs, YouTube a finalement introduit un système de badges. Ces récompenses virtuelles sont décernées aux membres les plus investis dans la plateforme. Pour le lancement, plusieurs badges sont d'ores et déjà disponibles, comme celui qui distingue les plus grands fans d'un artiste ou celui qui salue les commentaires remarqués par les créateurs. Ces badges, visibles dans la section "Vous" de votre compte, viennent ainsi valoriser votre investissement dans la communauté YouTube.