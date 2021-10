25 octobre 2021 à 04h00 par Philippe

YouTube est la troisième application de tous les temps en termes de dépenses consommateurs

YouTube a dépassé les 3 milliards de dollars de dépenses consommateurs dans le monde entier à la date du 18 octobre 2021, entièrement sous l'impulsion d'iOS.

La demande de contenus n'a cessé de croître au cours de la dernière décennie, et s'est accélérée pendant la pandémie. Les consommateurs se tournent donc toujours plus vers les applications pour regarder et diffuser du contenu en continu. Au cours des derniers mois, YouTube est arrivé troisième en termes de dépenses globales consommateurs (parmi les applications autres que les jeux vidéo), à la date d'octobre 2021 - uniquement grâce à ses revenus iOS.

YouTube a dépassé les 3 milliards de dollars de dépenses consommateurs sur iOS

YouTube est non seulement la troisième application de tous les temps en matière de dépenses consommateurs globales sur les magasins d'applications, mais aussi la première application de streaming en direct en termes de dépenses (combinées sur iOS et Google Play au 10 octobre 2021).

L'application a été lancée pour la première fois en 2012, et les marchés les plus importants en termes de dépenses sont les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada.

La plateforme YouTube permet aux utilisateurs d'explorer le contenu à travers différents sujets, créateurs, artistes et chaînes, et utilise des recommandations personnelles pour proposer de nouvelles vidéos à leurs utilisateurs. La plateforme de YouTube tire parti de certains des domaines qui connaissent une croissance rapide : le streaming, la création et le partage de contenu, l'exploration multi-sujets et l'engagement communautaire.

L'application permet également aux utilisateurs de créer et télécharger des vidéos directement dans l'application et de dialoguer avec un public en temps réel grâce à la diffusion live directement depuis l'application - il n'est pas étonnant qu'elle soit devenue encore plus populaire parmi les influenceurs et les créateurs de contenu. Outre sa première place en matière de revenus, YouTube occupe également la septième place en termes de téléchargements à vie dans le monde parmi toutes les applications non liées au jeu (sur iOS et Google Play combinés, au 10 octobre 2021).

YouTube a stimulé les revenus in-app grâce à une variété d'offres qui permettent aux utilisateurs de choisir leur expérience. Grâce aux diverses chaînes payantes et aux abonnements premium qui permettent un visionnage ininterrompu (et le bonus de YouTube Music Premium dans le cadre de l'abonnement premium), les dépenses des consommateurs de YouTube ont atteint la barre des 3 milliards de dollars le week-end dernier.

You Tube a démocratisé la consommation de contenus à bien des niveaux et est l'une des plateformes où l'on passe le plus de temps par utilisateur dans le monde. Alors que la guerre du streaming continue de s'intensifier aux États-Unis et dans le monde entier, YouTube est une plateforme redoutable dans ce domaine. Le fait d'avoir atteint la barre des 3 milliards de dollars indique que les consommateurs apprécient le contenu et l'expérience offerts par YouTube, et qu'ils sont prêts à payer pour une version plus haut de gamme de ce contenu mobile. Et ils choisissent de s'abonner à ce service depuis leurs appareils mobiles.