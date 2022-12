14 décembre 2022 à 00h15 par Philippe

ZEUS 4G PRO : un smartphone conçu pour les seniors

Afin de poursuivre sa croissance, l'entreprise espagnole SPC débarque en France avec le téléphone ZEUS 4G PRO. Ce modèle vient renforcer sa gamme de smartphones pour personnes âgées.

Le modèle ZEUS 4G PRO fonctionne sous le système d’exploitation Android avec des caractéristiques spécifiques, telles qu’un menu simplifié très lisible avec des icônes de grande taille et des touches physiques. Il est également équipé d’un bouton SOS et d’options d'assistance intelligente Smart Help de SPC, telles que la configuration à distance ou les notifications intelligentes (qui alertent un contact en cas d'inactivité).

Ce nouvel appareil suit les traces du SPC APOLO, le premier smartphone doté de fonctionnalités spécialement conçues pour les seniors, qui a été lancé sur le marché espagnol en 2020.

Un smartphone facile à utiliser

Pour simplifier son utilisation, le ZEUS 4G PRO intègre 3 touches principales et dispose du Mode Simplifié de SPC, une interface intuitive et facile à utiliser (qui peut être changée à tout moment pour revenir à l'interface Android habituelle). Il est doté d’icônes XXL et de couleurs très vives, de sorte que chaque application ait sa propre couleur et soit facilement identifiable. Pour faciliter les appels ou les envois de message avec la famille proche, il est possible d’enregistrer jusqu’à 6 contacts favoris

avec leur photo/illustration qui seront positionnés sur le côté gauche de la page d'accueil du smartphone.

Grâce à l’icône Raccourcis, les utilisateurs peuvent activer et désactiver les paramètres les plus fréquemment utilisés du smartphone (Wi-Fi, Bluetooth, mode avion, données mobiles, etc.) d'un simple clic. En outre pour permettre un accès rapide aux applications les plus fréquemment utilisées sur l'écran, le ZEUS 4G PRO est livré avec l'option APPS. En l'ouvrant, et d'une simple pression tactile, il est possible de sélectionner parmi toute la liste des applications préinstallées et téléchargées depuis le Play Store, celles souhaitées, qui figureront sur l’écran et de masquer les moins utilisées.

Le ZEUS 4G PRO est également doté d'un socle de chargement pratique pour charger la batterie de 2 400 mAh, et de s’assurer qu'elle est toujours chargée. Son connecteur USB Type-C réversible permet de le recharger sans avoir à transporter le socle en permanence. L'appareil est livré avec un étui souple qui le protège des chocs et des chutes accidentelles et assure une plus grande résistance aux impacts.

Ce smartphone propose un accès direct à la radio FM et une torche qui s'active par une longue pression (pour éviter une activation accidentelle dans la poche) sur le bouton dédié.

Un téléphone qui rassure les personnes âgées

Smart Help est un groupe de trois fonctions d'aide intelligente développées par SPC qui, entre autres options, alerte un numéro de téléphone de confiance en cas d'inactivité habituelle sur l'appareil. Cette fonction Notifications intelligentes envoie un SMS à un numéro préconfiguré si elle détecte qu'il reste moins de 15 % de batterie ou qu'au moins un appel manqué est resté sans réponse.

L'option Sonnerie intelligente augmente le volume du téléphone si, après un premier appel manqué, le même numéro rappelle dans les trois minutes. Une fois l'appel répondu, le volume revient au niveau précédent.

Enfin, la troisième des fonctions d'aide intelligente est la Configuration à distance, qui permet à un contact de confiance de configurer ZEUS 4G PRO à distance depuis son propre téléphone et s'assurer ainsi que le smartphone est correctement configuré pour répondre aux besoins de l'utilisateur. Grâce à l'envoi de SMS avec des codes prédéfinis, il est possible d’activer et/ou désactiver et configurer le bouton SOS, ajouter des contacts au répertoire ou augmenter au maximum le volume de la sonnerie, de l'écouteur et du kit mains libres.

En plus de ces fonctions, le nouveau téléphone de SPC dispose d’un bouton SOS que l'utilisateur peut actionner depuis l'arrière du téléphone. Après une pression prolongée (pour éviter tout contact accidentel), ce bouton lance des appels et des SMS avec un message

d'urgence personnalisable, ainsi que la localisation mobile à maximum trois numéros préenregistrés. Lorsque l'un d'eux décroche, la fonction mains libres est automatiquement activée, de sorte que l'utilisateur puisse facilement communiquer avec son interlocuteur et que celui-ci entende ce qu’il se passe en arrière-plan.

Ses caractéristiques

Il dispose d’une caméra arrière de 13 MP qui permet de prendre des photos et des vidéos (avec une résolution de 1080p et 30 fps) à partager avec les proches. Sa caméra frontale de 5 MP permet de passer des appels vidéo ou de prendre des selfies avec la famille et les amis. Tous ces souvenirs seront protégés dans sa mémoire interne de 32 Go (extensible de 512 Go supplémentaires via une carte MicroSD), et pourront être regardés sur l’écran tactile IPS de 5,5 pouces avec un rapport d'aspect de 18:9, une résolution HD+ (1400 x 720 pixels) et 16,7 millions de couleurs.

Le ZEUS 4G PRO est équipé d'un processeur quadricœur de 2 GHz et d'une carte graphique IMG GE8300 qui, associés à sa mémoire vive de 3 Go, offrent la rapidité et l'agilité d'utilisation dont l'utilisateur a besoin. Tout cela, complété par Android 11 comme système d'exploitation et la connectivité 4G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac et Bluetooth 5.0. Il dispose également d'une prise jack 3,5 mm, destinée aux utilisateurs qui souhaitent continuer à utiliser les traditionnels écouteurs filaires, et intègre la fonctionnalité Dual SIM, qui permet d'insérer deux numéros différents.

Prix et disponibilité

Le ZEUS 4G PRO est disponible au prix public indicatif de 179,90€.