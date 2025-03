10 mars 2025 à 00h00 par La rédaction

ZTE : l'IA au service du gaming avec le Nubia Neo 3 GT 5G

Le Mobile World Congress (MWC) 2025 de Barcelone a marqué une nouvelle étape dans l'ambition de ZTE, qui dévoile sa stratégie "IA pour tous". L'accent est mis cette année sur l'intégration de l'intelligence artificielle et l'optimisation du gaming avec la présentation de la série nubia Neo 3, conçue pour les passionnés d’eSport sous la philosophie "Born to Win".

En partenariat avec Google Cloud, la marque incorpore le modèle d’IA avancé Gemini, offrant des fonctionnalités comme l’optimisation des performances en jeu, la traduction en temps réel et une assistance IA intuitive.

Parmi les quatre modèles présentés au MWC, le Nubia Neo 3 GT 5G se distingue par une fiche technique haut de gamme à un prix très compétitif. Destiné aux amateurs de gaming mobile, il offre une expérience fluide et immersive grâce à des performances solides et des innovations spécifiques aux joueurs.

Un écran optimisé pour le confort de jeu

Doté d’une dalle OLED de 6,8 pouces en Full HD+ (2392 x 1080 pixels), le Neo 3 GT 5G propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour une fluidité optimale, essentielle aux jeux les plus exigeants. L'affichage prend en charge la technologie HDR10+ pour des couleurs plus vives et un contraste amélioré, offrant ainsi une immersion visuelle maximale.

Des performances survoltées

Sous le capot, il embarque le processeur Unisoc T9100 à huit cœurs ARM, cadencé jusqu'à 3,2 GHz, offrant une excellente gestion des tâches multitâches et des jeux gourmands. Il est accompagné de jusqu'à 24 Go de RAM dynamique et de 256 Go de stockage interne UFS 3.1, garantissant des chargements ultra-rapides et une fluidité accrue.

Pour éviter toute surchauffe, un système de refroidissement VC de 4083 mm² avec une chambre à vapeur multicouche assure une dissipation thermique efficace, réduisant ainsi la température du smartphone de plusieurs degrés lors de sessions prolongées.

Une expérience gaming immersive

Pensé pour les joueurs les plus exigeants, le Nubia Neo 3 GT 5G mise sur une immersion totale et un contrôle optimal. Il intègre des gâchettes latérales capacitatives personnalisables qui offrent une précision et une réactivité accrues, à l’image des manettes de console. Pour une immersion encore plus réaliste, son moteur haptique à axe Z reproduit des vibrations intenses et adaptées à chaque jeu. L’expérience sonore n’est pas en reste grâce aux haut-parleurs stéréo DTS:X Ultra, qui restituent un son 3D spatialisé pour une immersion totale.

ZTE a également repensé l'interface avec Gaming Space 3.0, un espace dédié permettant d'ajuster les performances selon les besoins de chaque joueur. De plus, le moteur AI NeoTurbo optimise dynamiquement les ressources du système pour garantir une fluidité parfaite et minimiser la latence. Pour accompagner les joueurs, l’assistant virtuel AI Companion Demi analyse les sessions de jeu, propose des conseils stratégiques et ajuste les paramètres du smartphone pour maximiser l’expérience.

Un smartphone complet

Bien que tourné vers le gaming, le Neo 3 GT 5G ne néglige ni la photographie ni l’autonomie. Il dispose d’un capteur principal de 50 MP avec ouverture f/1.8, exploitant l’IA Neovision AI Photography pour améliorer les détails et optimiser les prises de vue en basse lumière. Une caméra ultra grand-angle de 8 MP et un capteur macro de 2 MP complètent le module photo.

Côté autonomie, sa batterie de 6000 mAh avec charge rapide de 80 W assure de longues sessions de jeu sans interruption. La charge rapide permet de recharger 50 % de la batterie en seulement 15 minutes. Une gestion énergétique intelligente permet d'optimiser la consommation en jeu pour une endurance prolongée.

Disponibilité et prix

Le Nubia Neo 3 GT 5G sera disponible en Europe à partir d’avril 2025 au prix de 349 €.