20 Go offerts en 5G : Orange propose de tester gratuitement son réseau mobile

Pour la première fois en France, un opérateur propose de découvrir la qualité de son réseau mobile sans changer d’abonnement ni de fournisseur. Orange lance une opération inédite qui offre 20 Go de data en 5G via une eSIM gratuite, accessible aux 50 000 premiers inscrits.

Une offre gratuite et sans engagement

Depuis le 15 septembre, et jusqu’au 15 octobre 2025, Orange ouvre la possibilité de tester son réseau 5G, élu numéro 1 en France pour la 14? année consécutive par l’Arcep. Les 50 000 premiers utilisateurs qui téléchargeront l’application Orange Hello 5G recevront une eSIM incluant 20 Go d’internet mobile gratuits, valables 31 jours. Cette expérimentation est sans engagement, ne nécessite aucun changement d’opérateur et se fait en quelques minutes seulement, directement depuis son smartphone.

La technologie eSIM au service de l’expérience client

Au cœur de cette opération se trouve l’eSIM, une carte SIM virtuelle intégrée directement au téléphone. Plus besoin de manipuler une carte physique : l’activation est instantanée et entièrement digitale. Orange devient ainsi le premier opérateur français à proposer un tel dispositif. Cette démarche s’inscrit dans une tendance de fond, alors que de plus en plus de constructeurs, dont Apple avec son iPhone Air exclusivement eSIM, misent sur cette technologie pour simplifier l’expérience utilisateur et libérer de l’espace dans les terminaux.

Une communication d’envergure

Pour promouvoir cette campagne, Orange a déployé 15 000 affiches dans les rues de la métropole et des bannières en ligne, permettant aux intéressés d’accéder directement à l’application via QR code. L’opérateur entend ainsi séduire un large public, curieux de découvrir la qualité d’un réseau régulièrement récompensé pour sa performance et sa couverture.

Conditions et restrictions

L’offre s’adresse aux personnes majeures disposant d’un smartphone compatible eSIM et résidant en France métropolitaine. L’inscription requiert la présentation d’une pièce d’identité valide (carte nationale, passeport ou titre de séjour). Attention cependant : l’eSIM mise à disposition ne comprend pas les appels, SMS, MMS ni le roaming. Elle permet uniquement de consommer 20 Go de données en 5G sur le réseau Orange.

Une première en France

Avec cette campagne, Orange franchit une nouvelle étape dans la démocratisation de l’eSIM et dans la valorisation de son réseau mobile. En permettant à chacun de tester gratuitement ses performances, l’opérateur entend conforter sa position de référence et devancer ses concurrents sur le terrain de l’innovation technologique.

Où télécharger l’application Orange Hello 5G ?

Pour profiter de cette offre, il suffit de télécharger l’application Orange Hello 5G, disponible gratuitement sur les deux principaux stores :

App Store (iOS) : pour les utilisateurs d’iPhone compatibles eSIM

Google Play Store (Android) : pour les smartphones Android compatibles eSIM

Une fois l’application installée, il faudra suivre les étapes d’inscription, vérifier la compatibilité de son smartphone et valider son identité en scannant une pièce justificative. L’eSIM est ensuite activée en quelques secondes, donnant accès immédiatement aux 20 Go de data en 5G offerts.

