10 octobre 2024 à 00h00 par La rédaction

Android se renforce : de nouvelles fonctionnalités anti-vol pour protéger votre smartphone en cas de vol

Google continue de renforcer la sécurité de son écosystème Android. Le géant du web a annoncé l'ajout de nouvelles fonctionnalités à son service de localisation Find My Device. Ces dernières, axées sur la protection contre le vol, permettent de verrouiller automatiquement un appareil dès lors qu'il est détecté comme étant hors de portée de son propriétaire légitime.

Les nouvelles fonctionnalités anti-vol d'Android offrent une protection renforcée. En s'appuyant sur l'IA, "Theft Detection Lock" combine l'analyse des données des capteurs (accéléromètre, gyroscope...) et des informations réseau pour détecter une tentative de vol. Le verrouillage du terminal est alors déclenché de manière autonome.

Par ailleurs, "Offline Device Lock" assure une protection supplémentaire en verrouillant l'appareil en cas de retrait de la carte SIM. Cette fonctionnalité, bien que pratique, doit être utilisée avec précaution afin d'éviter tout blocage intempestif.

Les Google Pixel américains désormais déjà protégés par un verrouillage à distance. Cependant, le dispositif antivol complet, qui devrait offrir des capacités de localisation et de suivi plus avancées, n'est pas encore disponible pour tous les appareils. Ce déploiement progressif témoigne de la complexité de mettre en œuvre de telles technologies sur une large échelle et souligne l'importance des mises à jour logicielles pour bénéficier pleinement de ces avancées.

Il faut savoir que l'outil "Find my Device" a longtemps été un allié de choix pour localiser et sécuriser son smartphone à distance. Mais Google va encore plus loin en permettant désormais de bloquer son appareil directement depuis son numéro de téléphone. Cette fonctionnalité vient s'ajouter à la possibilité déjà existante de le verrouiller via son compte Google.

Rendez-vous dans les paramètres de votre smartphone, puis accédez à la section Google > Tous les services > Sécurité des appareils et sécurité personnelle. C'est là que vous trouverez le nouvel onglet "Protection contre le vol" qui regroupe l'ensemble de ces fonctionnalités.