Apple critiqué après la sortie de l'iPhone 17 : des rayures visibles dès le lancement, les acheteurs s'inquiètent

Sortis officiellement vendredi 19 septembre, les nouveaux iPhone 17 Pro, Pro Max et iPhone Air ont rencontré un succès immédiat auprès des fans d’Apple. Mais dès les premières heures, de nombreux acheteurs et visiteurs des Apple Store ont remarqué un problème inattendu : des rayures visibles sur le dos et le châssis des appareils.

Des rayures constatées dès les premières heures

À Hong Kong, Shanghai, mais aussi dans plusieurs Apple Store en Europe, les journalistes de Bloomberg et divers utilisateurs ont relevé la présence d’éraflures sur des modèles exposés depuis seulement quelques heures. Les plaintes se sont multipliées sur les réseaux sociaux, en particulier sur Weibo en Chine, où un hashtag lié au sujet a dépassé les 40 millions de vues.

Les modèles les plus concernés semblent être les iPhone 17 Pro et Pro Max bleu foncé, sur lesquels les rayures sont nettement visibles. Le nouvel iPhone Air noir n’est pas épargné : des marques liées notamment à l’anneau MagSafe ont été relevées sur la surface en verre arrière. Les versions orange ou argent présentent également des traces, mais de manière beaucoup moins marquée.

New iPhone 17 models scratch too easily — early buyers are reporting chips and scuffs en masseThe problem is especially bad with the Pro versions, where Apple ditched titanium in favor of aluminum. Damage shows up quickly on the casing, and Apple Stores are refusing to… pic.twitter.com/u7Bmgzc2hH — Based & Viral (@ViralBased) September 19, 2025

Demo unit iPhone 17 Pro scratches on day 1… (it’s not even 24 hours yet)Use a case immediately if you don’t wait to experience this kind of issue. I’m very disappointed with the quality here pic.twitter.com/zRjIQrl3zA — Bradley (@VerdeSelvans) September 19, 2025

Bruh, why are all the Apple iPhone 17 Pro Max/Air retail demo units so scratched already? They have been on display for just a few hours?? pic.twitter.com/yyxXLNp2rK — Kevin (@KTZ_KTechZone) September 19, 2025

Le retour de l’aluminium en question

Apple avait vanté une nouvelle coque en aluminium anodisé, censée offrir à la fois légèreté et solidité. Mais ce matériau semble particulièrement sensible aux micro-rayures, un phénomène déjà observé par le passé sur l’iPhone 5 ou sur certains MacBook aux finitions sombres. Contrairement au titane utilisé sur les générations précédentes, l’aluminium coloré n’est pas teinté dans la masse : une simple éraflure révèle aussitôt le gris du métal.

Si certains rappellent que tous les iPhone ont toujours été sensibles aux marques d’usage, les témoignages pointent cette fois une fragilité inhabituelle pour des téléphones sortis depuis à peine quelques heures.

Une polémique qui rappelle d’anciens déboires

Ce lancement rappelle d’autres débuts compliqués pour Apple :

L’iPhone 7 « noir brillant » qui se rayait très facilement.

L’iPhone 6 qui s’était fait connaître pour ses problèmes de pliage.

L’iPhone 4 dont l’antenne perdait du signal selon la manière dont on le tenait.

Autant d’épisodes qui n’ont pas empêché les ventes, mais qui ont marqué l’histoire de la marque.

Quelles conséquences pour Apple ?

Ces signalements interviennent à un moment stratégique pour l’entreprise. La série iPhone 17, avec son design revu et ses nouvelles fonctionnalités, doit redonner un élan à Apple, notamment en Chine où la concurrence de Huawei et Xiaomi se fait plus pressante.

Pour l’heure, l’ampleur réelle du problème reste incertaine : s’agit-il d’un défaut généralisé ou d’une sensibilité accrue sur certains coloris ? Les analystes surveillent de près l’impact potentiel de cette polémique, qui pourrait ternir le lancement d’un produit crucial pour les ventes 2025.

Une coque fortement recommandée

En attendant des précisions officielles de la part d’Apple, une recommandation s’impose : protéger les nouveaux modèles par une coque dès l’achat. Les premiers tests indiquent que si l’aluminium est vulnérable aux rayures, il résiste mieux aux impacts. Quant au verre arrière renforcé par la technologie Ceramic Shield 2, il montre une solidité supérieure aux générations précédentes, malgré des marques visibles laissées par le MagSafe.

