20 septembre 2025 à 06h55 par La rédaction

iPhone 17 Pro Max et Air : Apple reconnaît un bug de caméra dès leur lancement

Le vendredi 19 septembre devait marquer une journée triomphale pour Apple, avec la sortie mondiale de sa nouvelle gamme d’iPhone 17. Mais à peine les premiers tests publiés, une ombre vient ternir le tableau. Plusieurs journalistes, dont Henry T. Casey de CNN Underscored, ont identifié un bug affectant l’appareil photo de deux modèles phares : l’iPhone 17 Pro Max et le nouvel iPhone Air.

Un bug repéré en conditions réelles

Lors d’un concert, Henry Casey a constaté qu’environ une photo sur dix prise avec ces modèles affichait des artefacts visuels : des carrés noirs, des zones assombries, parfois accompagnés de traits blancs aléatoires. Problème : ces anomalies apparaissent précisément lorsqu’un écran LED très lumineux est capturé en arrière-plan, ce qui réduit considérablement la qualité des clichés.

Cette découverte, relayée par CNN, a rapidement poussé le journaliste à contacter Apple. Contrairement à certaines polémiques passées, la firme de Cupertino n’a pas tenté de nier. Un porte-parole a reconnu le phénomène, expliquant que celui-ci pouvait se produire « dans de très rares cas, lorsque l’éclairage LED est extrêmement intense et brille directement dans l’objectif ».

Apple admet et promet un correctif logiciel

Bonne nouvelle pour les consommateurs : selon Apple, il ne s’agit pas d’un défaut matériel, mais bien d’un bug logiciel. L’entreprise a confirmé qu’une solution avait déjà été identifiée et qu’un correctif serait déployé dans une future mise à jour d’iOS 26, potentiellement dès la version 26.0.1.

Cette réaction rapide limite les inquiétudes autour d’un problème qui aurait pu devenir un scandale si les utilisateurs avaient découvert seuls le défaut après l’achat. Toutefois, la firme n’a pas encore précisé de calendrier clair pour le déploiement du correctif, laissant planer un doute sur la durée pendant laquelle les utilisateurs devront composer avec ce désagrément.

Les autres modèles épargnés

À ce stade, les iPhone 17 et iPhone 17 Pro ne semblent pas affectés par ce bug. Seuls l’iPhone Air plébiscité pour sa finesse et l’iPhone 17 Pro Max qui est la nouvelle vitrine technologique de la gamme sont concernés. Cette distinction est cruciale, car elle permet de maintenir intacte une partie de l’image des nouveaux modèles.

Un lancement qui reste prometteur

Malgré cette déconvenue, Apple ne devrait pas souffrir d’un ralentissement commercial. Les analystes, dont Ming-Chi Kuo, estiment que la demande pour les iPhone 17 est supérieure de 25 % à celle enregistrée l’année précédente pour la gamme iPhone 16. Les délais de livraison en précommande ne dépassent qu’à peine une semaine, ce qui traduit un engouement certain.

Par ailleurs, au-delà de ce bug, la presse spécialisée et les premiers testeurs soulignent plusieurs points forts de la nouvelle génération : un design affiné, une meilleure autonomie, un large choix de coloris pour le Pro, et surtout l’arrivée de nouvelles fonctionnalités avec iOS 26, dont l’alimentation adaptative activée par défaut.

Un rappel de l’importance des tests indépendants

Cette affaire illustre à nouveau le rôle essentiel des médias et des testeurs dans la détection précoce de défauts parfois invisibles lors des démonstrations officielles. Sans l’œil critique de CNN, ce bug aurait pu rester sous silence jusqu’à ce qu’il affecte un grand nombre d’utilisateurs.

Apple doit désormais démontrer sa réactivité en publiant rapidement une mise à jour corrective pour les iPhone 17 Pro Max et Air. Si l’impact commercial immédiat semble limité, l’épisode rappelle combien l’image de perfection associée à la marque peut être fragilisée par la moindre faille. Les iPhone 17 avaient pour ambition de briller dès leur sortie ; il faudra attendre leur première mise à jour logicielle pour que la promesse soit totalement tenue.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~