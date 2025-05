21 mai 2025 à 00h00 par La rédaction

Apple envisagerait de permettre le remplacement de Siri par ChatGPT, Gemini ou Alexa dans l'UE

Alors qu’Apple peine à tenir ses promesses autour de Siri, l’Union européenne s’apprête à imposer de nouvelles règles visant à ouvrir davantage ses appareils à la concurrence. Une décision qui pourrait transformer en profondeur le paysage des assistants vocaux sur iPhone, iPad et Mac.

Apple est dans la tourmente. Au moment où l’entreprise californienne tente de redéfinir Siri à l’ère de l’intelligence artificielle, les révélations de Bloomberg tombent comme un nouveau coup dur. Selon le journaliste Mark Gurman, la firme de Cupertino serait sur le point de permettre aux utilisateurs européens de choisir un autre assistant vocal par défaut sur ses appareils, une première historique. Cette ouverture, exigée par le Digital Markets Act (DMA) de l’Union européenne, viserait à briser le monopole de Siri, en perte de vitesse face à des concurrents comme Google Gemini, ChatGPT, Perplexity ou encore la nouvelle génération d’Alexa+.

Un Siri à la traîne dans la course à l’IA

Alors que la promesse d’un Siri dopé à l’intelligence artificielle devait incarner la vitrine des nouveaux iPhone 16, la réalité est tout autre. Repoussée à plusieurs reprises, cette version améliorée de Siri censée comprendre le contexte des requêtes, interagir de façon fluide avec les applications, et même effectuer des recherches sur le web n’a pas vu le jour avec iOS 18. Désormais, sa sortie ne serait pas attendue avant iOS 19, voire 2027, selon des sources internes.

Ce retard majeur serait dû à un manque de préparation stratégique : Apple aurait sous-estimé l’essor fulgurant de l’intelligence artificielle générative, amorcé dès 2022 avec l’arrivée de ChatGPT. D’après les révélations de Bloomberg, les dirigeants de l’époque, dont Craig Federighi et John Giannandrea, auraient freiné les investissements nécessaires, négligeant l’acquisition de GPU indispensables à l’entraînement des modèles d’IA.

Résultat : Apple a dû revoir ses plans, supprimer certaines publicités autour du nouveau Siri, et même dépublier une vidéo mettant en scène l’actrice Bella Ramsey vantant les mérites d’un assistant vocal… qui n’existait pas encore.

Une pression réglementaire inédite

L’Union européenne entend bien profiter de cette fragilité. Dans le cadre du Digital Markets Act, déjà à l’origine de sanctions de 500 millions d’euros pour pratiques anticoncurrentielles, la Commission européenne veut désormais forcer Apple à autoriser des assistants vocaux tiers comme assistants par défaut. Une révolution pour l’écosystème fermé d’Apple, jusque-là jalousement contrôlé, où Siri était omniprésent.

La mesure devrait s’appliquer aux iPhone, iPad, Mac et autres appareils de la marque. Une page pourrait ainsi se tourner, celle d’un Siri imposé et peu performant, au profit d’assistants vocaux plus avancés, comme ChatGPT, Gemini, Alexa+ ou même des solutions émergentes.

Des efforts trop tardifs ?

Face à l’urgence, Apple s’active. Selon Bloomberg, une profonde réorganisation interne aurait été amorcée début 2025. Les équipes IA ont été renforcées, notamment dans les nouveaux bureaux de Zurich, et une version expérimentale de Siri « à la hauteur des derniers ChatGPT » serait déjà testée en interne. Ce nouveau Siri s’appuierait sur un Large Language Model (LLM) maison, totalement repensé, capable d’interagir avec les apps, de rechercher sur le web, et d’assister réellement l’utilisateur dans ses tâches quotidiennes.

Mais Cupertino joue la prudence. En 2025, Apple ne prévoirait que des améliorations progressives à Siri, en attendant une refonte complète pour les années à venir. Le sujet sera central lors de la WWDC, la conférence développeurs prévue le 9 juin 2025, où la firme devrait enfin détailler sa stratégie autour de Apple Intelligence, son projet global en IA.

Une ouverture déjà amorcée… mais contrôlée

Il est important de noter qu’Apple a commencé à intégrer ChatGPT à certains de ses services, notamment dans les outils d’écriture. Les utilisateurs peuvent déjà générer du texte ou des images à partir de simples descriptions, et, dans certains cas, Siri lui-même délègue à ChatGPT les questions qu’il ne peut pas traiter.

Mais cette ouverture reste très encadrée. L’arrivée d’une possibilité de changer l’assistant vocal par défaut constituerait un changement bien plus profond, dicté par la loi et non par stratégie commerciale.

Vers une recomposition du marché des assistants vocaux

Pendant qu’Apple rame, ses concurrents avancent. En février 2025, Amazon a lancé Alexa+, une version largement améliorée de son assistant, capable de dialoguer de manière naturelle et d’agir de manière proactive. Google Gemini ne cesse de progresser, tout comme Perplexity, qui propose une approche conversationnelle enrichie par la recherche en ligne.

Face à ces avancées, Apple ne peut plus se contenter de rester spectateur. Siri, autrefois pionnier, semble désormais à la traîne. Et à moins d’un revirement spectaculaire, Cupertino pourrait bien être contraint d’ouvrir ses portes… ou de se faire doubler.