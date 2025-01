31 janvier 2025 à 06h30 par La rédaction

Apple intègre discrètement la connectivité satellite Starlink sur iPhone

Apple a déployé en toute discrétion la mise à jour iOS 18.3, qui active le support du réseau cellulaire par satellite de Starlink aux États-Unis. Une annonce surprenante, car ce service constitue un concurrent direct au système SOS d’urgence par satellite qu’Apple propose depuis 2022 en partenariat avec Globalstar.

Le service de téléphonie par satellite de Starlink fonctionne sans qu’il soit nécessaire d’ajouter une puce spécifique, permettant aux smartphones compatibles 4G d’accrocher le réseau directement. Cette technologie s’adresse aussi bien aux appareils Android qu’aux iPhone. Toutefois, l’activation de cette fonctionnalité sur les iPhone requiert une mise à jour logicielle, ce qu’Apple a discrètement réalisé avec iOS 18.3.

Actuellement, seul l’opérateur américain T-Mobile propose ce service en phase de bêta-test, après l’obtention des autorisations nécessaires des régulateurs américains. Les abonnés T-Mobile possédant un iPhone sont invités à installer iOS 18.3 afin de tester cette nouvelle connectivité. La même possibilité est offerte aux utilisateurs d’Android 15.

Lorsqu’un iPhone se trouve dans une zone sans couverture réseau ni Wi-Fi, il cherchera automatiquement à se connecter au réseau satellite de Starlink. Un menu permettra également de choisir le réseau Globalstar, le partenaire historique d’Apple pour les appels d’urgence.

Une adoption progressive dans le monde

Pour le moment, le service Starlink Mobile n’est accessible qu’aux abonnés de T-Mobile aux États-Unis et de One NZ en Nouvelle-Zélande. En Europe, la Suisse pourrait être le premier pays à en bénéficier via l’opérateur Salt. Toutefois, aucune annonce officielle n’a encore été faite quant à un déploiement plus large.

Si Apple a choisi de ne pas mettre en avant cette nouveauté, cela pourrait être lié à la concurrence directe avec son propre service SOS d’urgence par satellite, qui repose sur Globalstar. Depuis 2022, Apple propose cette fonction gratuitement sur les iPhone 14 et modèles ultérieurs, mais elle n’est utilisable que pour contacter les services de secours.

Le service de Starlink se distingue en permettant une connexion sans avoir à orienter le téléphone vers le ciel, contrairement à la technologie actuelle de Globalstar. Pour l’instant, il est limité à l’envoi de messages, mais une prise en charge future des appels audio, de la navigation web et du streaming est déjà envisagée.

Une évolution stratégique pour Apple

Cette intégration de Starlink sur iPhone pourrait marquer un tournant dans la stratégie d’Apple en matière de connectivité. Jusqu’ici, la marque à la pomme se concentrait sur une assistance satellite d’urgence. Avec cette nouveauté, elle ouvre la voie à une connectivité permanente dans les zones isolées, rendant ses appareils encore plus attractifs pour les aventuriers, voyageurs et professionnels de terrain.

L’avenir dira si Apple prévoit d’intégrer ce service à ses offres payantes ou s’il restera une option exclusive à certains opérateurs. En attendant, cette avancée technologique illustre l’ambition grandissante des smartphones à dépasser les limitations des réseaux terrestres classiques.