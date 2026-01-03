03 janvier 2026 à 00h00 par Philippe | 03 janvier 2026 à 10h26

Apple met à jour sa liste de produits « vintage » : l'iPhone 11 Pro désormais concerné

Apple a profité du passage à la nouvelle année pour effectuer un rituel désormais bien rodé : la mise à jour de sa liste de produits dits « vintage » et « obsolètes ». En date du 31 décembre 2025, plusieurs appareils emblématiques ont officiellement changé de statut, au premier rang desquels l’iPhone 11 Pro, lancé en 2019. Une décision symbolique, mais aux conséquences bien réelles pour des millions d’utilisateurs encore équipés de ces produits.

Car derrière cette classification administrative se cache une réalité plus brutale : la fin progressive de la réparabilité officielle, et, à moyen terme, celle du support logiciel.

Vintage ou obsolète : la mécanique bien huilée d’Apple

Apple applique une classification binaire très stricte à ses anciens produits.

Un appareil devient « vintage » lorsqu’il n’est plus commercialisé depuis plus de cinq ans, mais moins de sept ans. Passé ce délai, il bascule dans la catégorie « obsolète ».

La distinction est déterminante. Un produit classé « vintage » peut encore, en théorie, être pris en charge par les Apple Store et les réparateurs agréés, mais uniquement si des pièces détachées sont encore disponibles, sans qu’Apple n’en garantisse l’approvisionnement.

À l’inverse, lorsqu’un appareil est déclaré « obsolète », tout support matériel est définitivement interrompu : le constructeur cesse alors complètement la fourniture de pièces, rendant toute réparation officielle impossible.

En clair, le passage en « vintage » marque le début de la fin, tandis que le statut « obsolète » en constitue l’acte final.

Les nouveaux appareils classés « vintage » au 31 décembre 2025

La mise à jour de fin d’année élargit sensiblement la liste des produits concernés. Sont désormais classés comme « anciens » par Apple :

iPhone 11 Pro / 11 Pro Max (2019)

iPhone 8 Plus – version 128 Go (2017)

Apple Watch Series 5 (2019)

iPad Air 3 Wi-Fi + Cellular (2019)

MacBook Air Retina 13 pouces avec processeur Intel (2020)

Une sélection hétérogène, mais qui touche aussi bien des smartphones que des montres connectées, des tablettes et même des ordinateurs portables encore très présents sur le marché de l’occasion.

iPhone 11 Pro : la fin d’une époque « Pro »

Pour beaucoup, l’entrée de l’iPhone 11 Pro dans la catégorie « vintage » a valeur de symbole. Ce modèle marque une étape clé dans l’histoire de l’iPhone avec la première apparition de l’appellation « Pro », introduction du triple capteur photo au design moqué puis massivement imité, et surtout une autonomie enfin digne de ce nom pour un smartphone Apple.

Sorti en 2019, l’iPhone 11 Pro a bénéficié d’une longévité logicielle remarquable. Il est toujours compatible avec iOS 26, déployé en 2025, soit six ans après son lancement. Mais cette endurance touche probablement à sa limite. Conformément aux habitudes d’Apple, iOS 27, attendu en 2026, pourrait lui être refusé.

Sur le plan matériel, le message est clair : si l’écran se brise ou si un composant lâche, la réparation devient une loterie, dépendante des stocks encore disponibles en Apple Store. Une fois les pièces écoulées, il faudra se tourner vers des réparateurs tiers ou des composants non officiels.

Apple Watch Series 5 : une pionnière en sursis

Autre appareil emblématique touché par ce déclassement : l’Apple Watch Series 5. Présentée comme une évolution majeure à sa sortie, elle fut la première montre d’Apple à proposer un écran Always-On.

Six ans plus tard, la question de la batterie devient centrale. Déjà critiquée à l’époque pour son autonomie limitée, la Series 5 accuse aujourd’hui le poids des années. Avec un accès aux réparations désormais incertain, notamment pour le remplacement de la batterie, la montre entre clairement en phase de déclin.

Ce que cela change concrètement pour les utilisateurs

Contrairement à une idée largement répandue, un produit classé « vintage » ne devient pas inutilisable du jour au lendemain. En revanche, ce statut marque le début d’un lent déclin : les réparations officielles se raréfient à mesure que les stocks de pièces s’épuisent, le support logiciel approche de sa fin, et la valeur de revente de l’appareil s’effondre progressivement. Autant de signaux qui invitent les utilisateurs à anticiper la suite.

Les produits entrés dans la liste vintage fin 2025 devraient, selon le calendrier habituel d’Apple, devenir obsolètes entre 2027 et 2028. À cette échéance, toute réparation via le réseau officiel sera définitivement impossible.

Liste complète des iPhone désormais classés « vintage »

La liste des iPhone « anciens » chez Apple s’allonge considérablement et inclut désormais :

iPhone (1?? génération)

iPhone 3G, 3GS

iPhone 4, 4S

iPhone 5, 5c, 5s

iPhone 6, 6 Plus

iPhone 6s, 6s Plus

iPhone SE (1?? génération)

iPhone SE (1?? génération) iPhone 7, 7 Plus

iPhone 8, 8 Plus

iPhone X

iPhone XS, XS Max

iPhone 11 Pro, 11 Pro Max

Les iPhone 11 et 11 Plus, encore commercialisés jusqu’en 2022, échappent pour l’instant à cette sanction.

Une « kill list » assumée

Chaque année, Apple affine un peu plus sa « kill list » technologique. Une politique assumée, critiquée par certains pour son impact environnemental, mais cohérente avec la stratégie industrielle de la marque : pousser l’innovation, quitte à accélérer l’obsolescence matérielle.

Pour les utilisateurs concernés, le message est limpide : c’est le moment ou jamais d’anticiper, en remplaçant une batterie, en réparant un écran, en sauvegardant ses données ou en envisageant le passage à un modèle plus récent.

2026 débute avec une nouvelle révision du cycle de vie des produits chez Apple. Chez Apple, le ménage de printemps commence également toujours très tôt…

