07 février 2025 à 13h11 par La rédaction | 07 février 2025 à 15h21

Apple pourrait lancer l'iPhone SE 4 plus tôt que prévu

Crédit Photo : @MajinBuOfficial

Apple pourrait entamer l’année 2025 avec une annonce majeure : l’officialisation du très attendu iPhone SE 4 dans les prochains jours. Selon des informations rapportées par Bloomberg, le géant de Cupertino pourrait officialiser son nouveau smartphone abordable dès la semaine prochaine, prenant ainsi une avance significative sur son calendrier habituel.

Ce nouvel iPhone pourrait voir le jour plus tôt que prévu et sans l’organisation d’un grand événement. D’après le journaliste Mark Gurman, généralement bien informé sur les stratégies d’Apple, l’entreprise ne prévoirait pas de keynote pour présenter l’appareil. L’annonce devrait plutôt prendre la forme d’un simple communiqué de presse, suivi d’une mise en ligne directe du produit sur l’Apple Store.

Le lancement de ce nouvel iPhone SE marque un changement majeur pour un smartphone souvent mis de côté par la marque. Introduit en 2016 comme modèle d'entrée de gamme, l'actuelle version sortie en 2022 commence à dater. Il s'agit du dernier iPhone disposant d'un bouton Home et ne proposant pas Face ID. La nouvelle version ressemblera davantage à l'iPhone 14 et intégrera Apple Intelligence, le logiciel d'intelligence artificielle de la firme.

Des indices confirment l'arrivée imminente de ce nouveau modèle car les stocks de l'iPhone SE actuel sont en forte diminution dans plusieurs Apple Store aux États-Unis, un signe précurseur habituel avant le renouvellement d'un produit.

iPhone SE 4 looks so beautiful pic.twitter.com/ezhNrrhyf8 — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 26, 2025

Un repositionnement stratégique

Aux Etats-Unis, le prix actuel du dernier Phone SE est de 429 dollars, soit plusieurs centaines de dollars de moins que l'iPhone 16, vendu à partir de 799 dollars. Toutefois, avec ses nouvelles fonctionnalités et son design renouvelé, une hausse de prix est possible. Néanmoins, Apple devrait maintenir un positionnement compétitif face aux modèles d'entrée de gamme de Samsung et Google.

Apple espère que ce nouveau modèle dynamisera ses ventes, notamment à l'international. En Chine, en Inde et dans d'autres régions d'Asie, un iPhone SE modernisé et plus abordable pourrait séduire de nombreux consommateurs.

Une évolution technologique et une transition vers l'USB-C

Le nouvel iPhone SE, dont le nom de code serait V59, est le premier à intégrer un modem cellulaire conçu en interne, remplaçant ainsi les composants fournis par Qualcomm. Il disposera d'un écran plus grand avec Face ID, d'une puce A18 plus rapide et, surtout, d'un port USB-C.

Here's what the iPhone SE 4 looks like pic.twitter.com/pEyIAJ34VR — Majin Bu (@MajinBuOfficial) January 25, 2025

Un lancement dans un contexte d'évolutions majeures

Ce renouvellement de l'iPhone SE s'inscrit dans une stratégie plus large d'Apple visant à repenser son offre mobile. La marque prépare des changements importants pour ses iPhone 17 et 17 Pro, ainsi qu'un tout nouveau modèle ultra-fin.

D'autres produits sont également attendus dans les semaines à venir, notamment les écouteurs PowerBeats Pro 2 avec un capteur de fréquence cardiaque, un MacBook Air équipé d'une puce M4 plus rapide, et de nouveaux iPads d'entrée de gamme et iPad Air.

