23 juin 2025 à 03h16

Apple prépare le lancement de son premier iPhone pliable pour fin 2026

Après des années de rumeurs et de spéculations, Apple semble enfin prêt à faire le grand saut dans le monde des smartphones pliables. Selon les dernières informations livrées par l’analyste taïwanais Ming-Chi Kuo, reconnu pour ses sources fiables au sein de la chaîne de production asiatique, le tout premier iPhone pliable devrait entrer en production de masse au second semestre 2026. Une date qui coïnciderait avec la présentation annuelle des nouveaux iPhone, en septembre, laissant envisager une commercialisation avant la fin de cette même année.

Un projet en gestation depuis des années, enfin sur les rails

Cela fait plusieurs années que l’idée d’un iPhone pliable circule. Mais contrairement à ses concurrents comme Samsung, Huawei ou Motorola, Apple a pris le temps d’observer et de peaufiner sa stratégie. Le groupe californien semble désormais avoir enclenché la dernière ligne droite vers la commercialisation de cet appareil au format inédit dans son catalogue.

La société Foxconn, partenaire industriel historique d’Apple, devrait ainsi débuter la préparation de la production dès la fin du troisième trimestre 2025, entre septembre et octobre. Cela marquerait le début de l’assemblage de prototypes et des premières pré-séries. La production de masse, elle, n’est attendue que pour l’année suivante.

Un écran pliable signé Samsung et des volumes ambitieux

C’est Samsung Display qui a été choisi pour fournir l’élément central de l’appareil : l’écran pliable. Ce partenariat stratégique entre les deux géants technologiques vise à garantir une dalle de haute qualité, sans pli visible au centre, l’un des défauts majeurs des appareils Android pliants actuels.

Samsung prévoit une capacité de production annuelle de 7 à 8 millions d’écrans. Apple aurait d’ores et déjà commandé entre 15 et 20 millions d’unités, un volume réparti sur plusieurs années, entre 2026 et 2028. Ces chiffres confirment que l’iPhone Fold ne sera pas un simple coup d’essai : Apple semble vouloir inscrire ce modèle dans la durée, avec des ventes progressives sur plusieurs générations.

Des spécifications encore en cours de finalisation

Si le design général et certaines caractéristiques matérielles ont déjà filtré, plusieurs composants clés ne sont pas encore finalisés. En particulier, la charnière – élément critique pour tout appareil pliable – fait encore l’objet de discussions. Apple envisagerait une structure en alliage de titane et d’acier inoxydable pour garantir solidité et finesse.

L’iPhone pliable devrait embarquer deux écrans :

Un écran principal pliable de 7,8 pouces (presque la taille d’un iPad mini),

Un écran externe de 5,5 pouces, utilisable lorsque le téléphone est replié.

Autre détail marquant : l’épaisseur du terminal serait réduite à environ 4,5 mm en mode ouvert, et 9,5 mm en mode fermé. Des dimensions qui font de cet iPhone Fold l’un des smartphones les plus fins jamais conçus par la marque.

Vers le retour de Touch ID ?

Face à ces contraintes techniques, certaines fonctionnalités traditionnelles d’Apple pourraient être revues. Des rumeurs évoquent notamment l’abandon de Face ID, jugé trop encombrant, au profit d’un retour de Touch ID, qui pourrait être intégré sous l’écran. Une décision qui permettrait à Apple de gagner de la place tout en conservant une solution d’identification biométrique efficace.

Côté photo, peu d’informations ont filtré, mais plusieurs sources évoquent des capteurs dissimulés sous l’écran afin de maximiser la surface d’affichage.

Un prix premium… voire ultra-premium

L’autre grande inconnue concerne le prix de ce futur modèle. Ming-Chi Kuo avance une fourchette de 2000 à 2500 dollars, ce qui en ferait l’iPhone le plus cher jamais commercialisé. En France, ce tarif pourrait facilement dépasser 2500 euros, bien au-delà de l’iPhone 16 Pro Max actuel vendu à partir de 1479 €.

Apple semble toutefois miser sur la longévité pour justifier ce tarif : garantie prolongée, mises à jour iOS sur plusieurs années, finitions haut de gamme… Le pliable d’Apple se positionnerait comme un produit d’exception, destiné à séduire les fans les plus fidèles ou les utilisateurs professionnels à la recherche d’un appareil hybride entre smartphone et mini-tablette.

Un lancement stratégique en 2026, pensé jusqu’en 2028

La stratégie d’Apple est claire : assurer une montée en puissance progressive. L’iPhone Fold serait ainsi présenté en septembre 2026, aux côtés des iPhone 18, avec une disponibilité dès la fin de l’année. Les ventes s’étaleraient sur plusieurs années, ce qui laisserait à Apple le temps d’évaluer l’accueil du marché, tout en peaufiner les itérations futures.

Le pliable ne viendrait pas remplacer les gammes existantes, mais les compléter, à l’image d’un modèle « ultra-premium » au sein du catalogue. Cette approche prudente mais ambitieuse permettrait à Apple de sécuriser son entrée sur un segment encore jeune, tout en s’évitant un flop commercial.

