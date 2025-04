24 avril 2025 à 00h00 par La rédaction

iPhone Fold : le smartphone pliable d'Apple prévu pour 2026 se précise

Crédit Photo : Forbes

Apple se prépare à révolutionner une fois de plus l’univers du smartphone. Après des années de spéculations, la marque à la pomme s’apprête à lancer son tout premier iPhone pliable, prévu pour la fin de l’année 2026. Mais cette innovation pourrait bien se faire au prix fort, avec un tarif qui promet de battre tous les records.

Un projet de longue haleine enfin concrétisé

L’idée d’un iPhone pliable ne date pas d’hier. Depuis plusieurs années, Apple planche sur un format capable de combiner la compacité d’un smartphone avec la surface d’affichage d’une tablette. À l’image du Galaxy Z Fold de Samsung ou du OnePlus Open, l’iPhone Fold serait un appareil à double écran : un écran externe classique et un écran interne pliable de grande taille. Plusieurs fuites évoquent une diagonale de 7,8 pouces une fois déplié, pour environ 5,5 pouces en format fermé — proche de l’expérience offerte par un iPad mini.

Apple ne chercherait donc pas à concurrencer les modèles à clapet façon Galaxy Z Flip, mais bien à créer un appareil hybride orienté productivité, divertissement et multitâche.

Un tarif qui fait grincer des dents

Mais la grande nouveauté s’accompagnera d’un prix... tout aussi spectaculaire. D’après les fuites relayées par le leaker chinois Instant Digital sur Weibo, l’iPhone Fold serait commercialisé entre 2 100 et 2 300 dollars US, soit près de 1 000 dollars de plus que les iPhone Pro Max actuels.

Avec les taxes et conversions en Europe, la note pourrait grimper jusqu’à 2 500 à 3 000 euros, le positionnant dans la catégorie ultra premium du marché. Ce tarif a été corroboré par plusieurs sources concordantes, dont le célèbre analyste Ming-Chi Kuo et Tim Long (Barclays), qui évoquent une fourchette allant jusqu’à 2 500 dollars selon la configuration.

Le prix de l’iPhone pliable devrait se placer nettement au-dessus de ses concurrents directs : Samsung Galaxy Z Fold 6, Google Pixel 9 Pro Fold, OnePlus Open et Oppo Find N5. Ce positionnement tarifaire révèle une stratégie claire : Apple ne souhaite pas jouer la carte de la compétitivité, mais assume pleinement son image de marque haut de gamme.

Qu’attendre de ce modèle ultra premium ?

À ce tarif, Apple devra convaincre par des innovations tangibles. Les premières informations techniques suggèrent :

Un design sans pli visible grâce à une charnière nouvelle génération

grâce à une charnière nouvelle génération L’utilisation du Liquidmetal pour la structure, un matériau à mémoire de forme très résistant, jusqu'ici employé dans les petits accessoires de la marque

pour la structure, un matériau à mémoire de forme très résistant, jusqu'ici employé dans les petits accessoires de la marque Une durabilité accrue , un point crucial pour un appareil pliable

, un point crucial pour un appareil pliable Un retour possible de Touch ID , plus adapté que Face ID dans ce format

, plus adapté que Face ID dans ce format Une batterie de 5 000 mAh

Une interface iOS revisitée avec des fonctionnalités exclusives pour tirer parti du grand écran

L’objectif : offrir une expérience fluide et optimisée, capable de justifier le prix très élevé du terminal.

Un pari risqué sur un marché mature

Le marché des smartphones pliables n’est plus une nouveauté. Si Samsung a largement défriché le terrain, l’enthousiasme des débuts s’est quelque peu essoufflé, faute de réelles évolutions d’une génération à l’autre. Apple devra donc arriver avec une proposition radicalement différente, tant sur le plan matériel que logiciel, pour relancer l’intérêt autour de ce format.

Reste aussi à savoir si les consommateurs seront prêts à franchir le cap du prix psychologique. À plus de 2 500 euros, l’iPhone Fold pourrait rester un produit de niche, réservé aux passionnés fortunés ou aux professionnels en quête d’un outil multifonction.

Une sortie prévue pour 2026

Selon les dernières rumeurs, l’iPhone pliable devrait être lancé fin 2026, possiblement en parallèle de l’iPhone 18. Une date qui laisse encore le temps à Apple de peaufiner son produit et d’adapter son écosystème autour de ce nouveau format. En attendant, les fuites devraient continuer à alimenter l’intérêt… et les spéculations.

