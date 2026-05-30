30 mai 2026 à 07h25 par Philippe

Apple prépare une protection antivol inspirée d'Android : l'iPhone pourrait se verrouiller automatiquement en cas de vol à l'arraché

Les vols de smartphones restent l’un des fléaux les plus répandus dans les grandes villes et les transports en commun. Malgré les nombreuses protections déployées ces dernières années, les voleurs continuent d’exploiter une faiblesse bien connue : les quelques secondes durant lesquelles un téléphone dérobé reste déverrouillé après avoir été arraché à son propriétaire. Pour combler cette faille, Apple travaillerait actuellement sur une nouvelle fonctionnalité de sécurité capable de détecter automatiquement un vol à l’arraché et de verrouiller instantanément l’iPhone.

Selon plusieurs indices découverts dans le code d’iOS et relayés par le média spécialisé 9to5Mac, la firme de Cupertino développerait une technologie capable d’identifier les mouvements caractéristiques d’un vol. Une approche qui rappelle fortement le système Theft Detection Lock introduit par Google sur Android, mais qu’Apple chercherait à enrichir grâce à l’intégration étroite de son écosystème matériel et logiciel.

Une réponse à une faille exploitée par les pickpockets

Au fil des années, Apple a considérablement renforcé la protection des données personnelles stockées sur ses smartphones. Des outils comme Localiser, le verrouillage d’activation ou encore la fonction Protection en cas de vol de l’appareil ont rendu la revente d’un iPhone volé bien plus complexe qu’auparavant.

Le verrouillage d’activation, notamment, empêche un appareil réinitialisé d’être réutilisé sans les identifiants Apple de son propriétaire. De son côté, la Protection en cas de vol de l’appareil ajoute des étapes de vérification biométrique et des délais de sécurité lorsqu’une personne tente de modifier certains paramètres sensibles en dehors des lieux familiers de l’utilisateur.

Malgré ces dispositifs, un problème demeure. Lorsqu’un voleur s’empare d’un iPhone déjà déverrouillé, il peut disposer de quelques instants pour accéder à certaines informations ou tenter de modifier des réglages avant que le propriétaire ne puisse réagir. Une fenêtre d’action parfois suffisante pour compromettre des données personnelles ou financières.

C’est précisément ce scénario qu’Apple chercherait désormais à neutraliser.

Un iPhone capable de reconnaître un vol en temps réel

La future fonction reposerait principalement sur l’analyse des capteurs embarqués dans l’iPhone, en particulier l’accéléromètre. Celui-ci serait chargé d’identifier une combinaison de mouvements correspondant à un vol à l’arraché : une prise brutale du téléphone, suivie d’une accélération soudaine et d’un déplacement rapide du terminal.

L’objectif serait de distinguer un usage normal d’une situation potentiellement dangereuse. Si les signaux recueillis correspondent à un scénario de vol, l’iPhone pourrait alors verrouiller immédiatement son écran sans attendre l’intervention de l’utilisateur.

Le voleur se retrouverait ainsi privé d’accès aux applications, aux messages, aux photos, aux mots de passe enregistrés ou encore aux moyens de paiement associés à l’appareil.

Cette réaction quasi instantanée permettrait également d’empêcher la modification de paramètres critiques, comme la désactivation de certaines protections de sécurité ou la déconnexion du compte Apple.

L’Apple Watch au cœur du dispositif

L’un des éléments les plus intéressants de cette future protection réside dans l’utilisation potentielle de l’écosystème Apple pour améliorer la fiabilité de la détection.

D’après les informations découvertes dans le code, l’iPhone pourrait prendre en compte la distance qui le sépare d’une Apple Watch associée. Si le smartphone s’éloigne brutalement alors que la montre reste portée par son propriétaire, le système disposerait d’un indice supplémentaire suggérant un vol.

Cette approche permettrait d’éviter certains faux positifs tout en augmentant la précision de la détection. Un téléphone qui tombe accidentellement d’une poche ou glisse d’une table ne provoquerait pas forcément le même comportement qu’un appareil arraché puis transporté rapidement par un individu en fuite.

Apple pourrait ainsi exploiter l’un des principaux avantages de son écosystème : la communication permanente entre ses différents appareils.

Une analyse contextuelle pour limiter les erreurs

La société californienne ne compterait pas uniquement sur les capteurs de mouvement. D’autres critères viendraient enrichir l’analyse afin de distinguer un véritable vol d’une situation anodine.

Le système pourrait notamment vérifier si l’iPhone se trouve dans un lieu connu, comme le domicile ou le lieu de travail de l’utilisateur. La connexion à un réseau Wi-Fi familier constituerait également un élément pris en compte.

Ces informations sont déjà utilisées par la fonction Protection en cas de vol de l’appareil afin d’adapter le niveau de sécurité selon le contexte. La nouvelle technologie pourrait s’appuyer sur les mêmes mécanismes pour réduire les risques de déclenchements intempestifs.

L’objectif est clair : offrir une protection renforcée sans dégrader l’expérience utilisateur au quotidien.

Android a ouvert la voie

Si cette innovation venait à être confirmée, Apple ne serait pas le premier acteur du marché à proposer un tel dispositif.

En 2024, Google avait dévoilé Theft Detection Lock, une fonctionnalité de sécurité intégrée à Android. Celle-ci utilise l’intelligence artificielle exécutée directement sur le smartphone afin d’identifier les comportements typiques d’un vol à l’arraché.

Le système est capable de détecter un appareil subtilisé puis emporté à pied, à vélo ou à bord d’un véhicule. Lorsqu’un comportement suspect est identifié, l’écran se verrouille automatiquement afin de protéger les données personnelles de l’utilisateur.

Apple semble aujourd’hui s’inspirer de cette approche tout en cherchant à la compléter grâce à l’exploitation des informations fournies par son écosystème connecté.

Un enjeu majeur face à des méthodes de vol toujours plus agressives

L’intérêt d’une telle fonctionnalité dépasse largement la simple protection matérielle de l’appareil. Depuis plusieurs années, les criminels ciblent de plus en plus les smartphones déverrouillés, qui représentent une source d’informations particulièrement précieuse.

Certains voleurs observent discrètement leurs victimes afin de mémoriser leur code de déverrouillage avant de passer à l’action. D’autres tentent ensuite d’obtenir les identifiants Apple via des campagnes d’hameçonnage ou des messages frauduleux.

Des enquêtes récentes ont également mis en lumière l’apparition de techniques particulièrement agressives. Au Royaume-Uni notamment, certaines victimes d’iPhone volés auraient reçu des menaces et des tentatives d’intimidation visant à les pousser à retirer l’appareil de leur compte Apple, afin d’en faciliter la revente.

Dans ce contexte, toute mesure capable de réduire les possibilités d’action des voleurs dès les premières secondes suivant le vol constitue un atout majeur.

Une annonce possible lors de la WWDC

Apple n’a pour l’instant confirmé aucune de ces informations. La présence d’éléments liés à cette fonction dans le code d’iOS suggère néanmoins que le projet est activement développé en interne.

La conférence annuelle WWDC, qui doit s’ouvrir le 8 juin prochain, pourrait constituer le cadre idéal pour une présentation officielle. Comme chaque année, Apple y dévoilera les principales évolutions de ses systèmes d’exploitation, dont la future version d’iOS.

Si cette protection antivol venait effectivement à être intégrée à la prochaine génération d’iOS, elle pourrait rapidement s’imposer comme l’une des nouveautés les plus utiles pour les utilisateurs d’iPhone. Dans un contexte où les smartphones concentrent toujours davantage de données personnelles, bancaires et professionnelles, la capacité à verrouiller automatiquement un appareil au moment même du vol pourrait devenir un argument de sécurité aussi important que Face ID ou Localiser.

Apple ne peut pas empêcher un pickpocket d’agir. En revanche, la marque semble déterminée à faire en sorte qu’un iPhone volé devienne, plus que jamais, un appareil inutilisable pour celui qui s’en empare.

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