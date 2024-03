23 mars 2024 à 07h39 par La rédaction

Apple publie iOS 17.4.1 pour corriger des bugs et des failles de sécurité

Deux semaines après la sortie d'iOS 17.4 riche en nouveautés, Apple propose une mise à jour corrective : iOS 17.4.1. Cette version se concentre sur la correction de bugs et de failles de sécurité, sans apporter de nouvelles fonctionnalités. Mais l'installation est vivement recommandée par Apple pour garantir la sécurité des données.

Pour les appareils incompatibles avec iOS 17, Apple a également publié iOS 16.7.7, qui inclut les mêmes correctifs de sécurité et ajoute 21 emojis manquants.

Siri se refait une beauté. Cette nouvelle version sera un chatbot intelligent, capable de rivaliser avec ChatGPT. Fini les réponses automatiques, Siri sera capable de comprendre vos demandes et de vous répondre de manière personnalisée.

L'identifiant Apple ID change de nom et devient "Apple Account". Un nom plus simple et plus clair pour mieux refléter son utilisation.

Pour effectuer la mise à jour, il faut se rendre dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle afin de déclencher le téléchargement et l'installation.