30 décembre 2020 à 06h00 par Philippe

Augmentation forfait 5 euros : les conseillers Red By SFR bloquent les contestations des abonnés

RED by SFR procède à nouveau à une augmentation de ses tarifs sur les forfaits 20 et 30Go à 5€/mois normalement sensés être garantis à vie. Depuis plusieurs mois, l'opérateur SFR revoit ses tarifs à la hausse tout en proposant une augmentation des données mobile pour ses abonnés.

Les forfaits mobile passent ainsi à 40Go de data moyennant une augmentation du prix mensuel de 3€ soit un forfait 40Go à 8€/mois. La hausse est considérable car elle est de 60% sur le prix du forfait.

Ce n'est pas la première fois que SFR impose des augmentations tarifaires en douce à ses clients qui possèdent un forfait à 5 euros (lire notre article précédent) car de nombreux internautes se plaignent depuis le début du mois de décembre de ces salves d'augmentations répétitives de l'opérateur SFR.

Cette augmentation de prix de RED by SFR est impossible à refuser. Lorsqu'un abonné contacte le service client RED by SFR pour s'opposer à cette augmentation arbitraire, le service clients répète les mêmes informations écrites sur le mail envoyé par l'opérateur ou le texte du robot via le chat comme l'atteste nos captures d'écran. Si l'abonné insiste un peu pour trouver une solution avec le conseiller, celui-ci coupe automatiquement la conversation ne laissant aucune possibilité à l'abonné de lui répondre.

SFR sait qu'il est dans son bon droit car selon les dispositions du code de la consommation (article : L224-33), SFR a le droit d'augmenter le prix des forfaits en respectant simplement deux conditions. L'abonné doit d'abord être prévenu un mois avant par courrier ou mail. Ensuite, l'amélioration de l'abonnement doit concerner des services télécoms comme la data, les SMS illimités, ou le débit.

SFR laisse 4 mois aux clients mécontents pour résilier sans pénalité et sans frais. Cependant, l'abonné n'a pas besoin d'attendre 4 mois pour résilier, il peut souscrire à une offre concurrente chez un autre opérateur tout en gardant son numéro grâce à son code RIO.