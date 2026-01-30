30 janvier 2026 à 07h43 par Philippe | 30 janvier 2026 à 10h33

Avec le P4 Power 5G, realme entre dans une nouvelle ère de smartphones avec une batterie record de 10 001 mAh

C’est une rupture technologique que realme vient d’officialiser. Le constructeur chinois dévoile le P4 Power 5G, premier smartphone grand public à embarquer une batterie de 10 001 mAh, tout en conservant un format proche de celui d’un smartphone classique. Présenté ce 29 janvier et lancé dans un premier temps en Inde et en Amérique latine, ce modèle marque l’entrée officielle de l’industrie mobile dans l’ère des batteries à cinq chiffres. realme confirme par ailleurs travailler activement à son arrivée en Europe au cours de l’année.

Une nouvelle ère pour l’autonomie sur smartphone

Pendant plus d’une décennie, l’autonomie des smartphones est restée cantonnée à une norme comprise entre 4 000 et 5 000 mAh. Malgré des progrès en matière d’optimisation logicielle et de gravure des processeurs, la recharge quotidienne est devenue un réflexe pour la majorité des utilisateurs. Avec le P4 Power 5G, realme entend bousculer durablement cette habitude.

Grâce à sa batterie Titan de 10 001 mAh, le constructeur promet une utilisation prolongée sur plusieurs jours, avec une recharge limitée à deux fois par semaine dans un usage classique. Une capacité presque doublée par rapport aux standards actuels, rendue possible par l’adoption d’une technologie à anode en silicium carbone, désormais au cœur des stratégies d’innovation des fabricants.

10 001 mAh sans transformer le smartphone en “brique”

La présence d’une batterie aussi massive soulève naturellement la question de l’encombrement. Jusqu’ici, les smartphones dépassant les 10 000 mAh étaient réservés à des modèles ultra renforcés, lourds et peu adaptés à un usage quotidien. realme revendique ici un véritable tour de force industriel.

Le P4 Power 5G affiche une épaisseur de 9,08 mm pour un poids de 219 grammes, des mensurations proches de nombreux smartphones haut de gamme actuels. Un compromis rendu possible par la densité énergétique élevée de la batterie Titan, qui permet d’augmenter la capacité sans multiplier les couches ni alourdir excessivement la structure.

Longévité et sécurité au cœur du dispositif

Au-delà de l’autonomie brute, realme met l’accent sur la durabilité. La batterie est annoncée comme capable de supporter 1 650 cycles de charge, tout en conservant plus de 80 % de sa capacité après huit ans d’utilisation. Un chiffre qui dépasse largement les standards actuels du marché et répond aux préoccupations croissantes liées à la durée de vie des appareils électroniques.

Le P4 Power 5G se distingue également par son approche sécuritaire. La batterie fonctionne de manière fiable entre –30 °C et 56 °C et a passé avec succès des tests de compression, de chute et de surcharge. Elle décroche ainsi la certification TÜV Five Star Battery Safety, une première pour un smartphone équipé d’une batterie de cette capacité.

Recharge rapide et recharge inversée au programme

Malgré son immense capacité, le P4 Power 5G n’abandonne pas la recharge rapide. Il est compatible avec une charge filaire de 80 W, permettant d’atteindre 50 % de batterie en seulement 36 minutes. Un atout majeur pour un appareil de cette catégorie.

Le smartphone introduit également une recharge inversée de 27 W, faisant de lui une véritable batterie externe capable d’alimenter des écouteurs, une montre connectée ou même un autre téléphone.

Des performances solides et un écran haut de gamme

Le P4 Power 5G ne se limite pas à son autonomie. Il s’appuie sur un processeur MediaTek Dimensity 7400 Ultra 5G, conçu pour offrir un équilibre entre performances, efficacité énergétique et connectivité. La puce prend en charge l’enregistrement vidéo 4K, le traitement HDR avancé et assure une expérience fluide en multitâche comme en jeu.

L’affichage est confié à une dalle AMOLED incurvée HyperGlow 4D avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz. realme annonce une luminosité maximale de 6 500 nits et une prise en charge de 1,07 milliard de couleurs, garantissant une lisibilité optimale, y compris en plein soleil.

Un design assumé et une robustesse renforcée

Décliné en Flash Orange et Power Silver, le P4 Power 5G adopte un design Visible Power, jouant sur la transparence et les codes visuels de la performance. Un parti pris esthétique qui reflète la volonté de realme de rendre la technologie visible et accessible.

Le smartphone se distingue également par une certification IP69, IP68 et IP66, une ArmorShell Protection, du verre Corning Gorilla Glass, ainsi qu’un système audio UltraBoom capable d’atteindre un volume annoncé jusqu’à 400 %. L’ensemble fonctionne sous realme UI 7.0, dernière version de la surcouche maison.

Une arrivée en Europe en préparation

Déjà disponible en Inde et en Amérique latine, le P4 Power 5G ne débarquera pas tel quel en Europe. realme confirme travailler sur une version spécifique conforme aux réglementations européennes en matière de batteries, tout en affichant clairement son intention de commercialiser ce modèle sur le Vieux Continent cette année.

En Inde, le smartphone est proposé à 23 999 roupies, soit environ 220 euros. Un positionnement tarifaire agressif au regard de la capacité embarquée, qui place le P4 Power 5G comme un modèle à part sur le marché du milieu de gamme.

