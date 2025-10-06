06 octobre 2025 à 00h00 par La rédaction

Back Market passe du web aux magasins avec Bouygues Telecom

C’est une première mondiale pour Back Market. Le champion français du reconditionné franchit un cap stratégique en annonçant, ce jeudi 2 octobre, un partenariat exclusif avec Bouygues Telecom. Objectif : rendre ses smartphones reconditionnés accessibles directement dans les 510 boutiques de l’opérateur d’ici la fin de l’année. Jusqu’ici cantonné à la vente en ligne, Back Market fait ainsi ses premiers pas dans la distribution physique, avec l’ambition de convaincre un public encore plus large.

Un marché en plein essor

L’engouement pour les produits reconditionnés ne se dément pas. Aujourd’hui, un smartphone sur trois acheté en ligne est issu du reconditionnement, contre seulement un sur vingt il y a un peu plus de dix ans, au moment du lancement de Back Market en 2014. Un bond spectaculaire qui illustre l’évolution des habitudes de consommation : 54 % des Français tiennent désormais compte de l’impact environnemental dans le choix de leurs équipements électroniques, et près d’un sur deux (48 %) a déjà acheté un appareil reconditionné, qu’il s’agisse d’un téléphone, d’une tablette ou d’un ordinateur.

Dans ce contexte, le partenariat avec Bouygues Telecom vise à franchir une nouvelle étape : faire du reconditionné une option aussi naturelle et accessible en boutique qu’elle ne l’est déjà sur Internet.

L’expertise humaine au service du reconditionné

Jusqu’à présent, l’achat d’un smartphone reconditionné se faisait principalement en ligne, souvent sans accompagnement personnalisé. Désormais, les clients pourront s’appuyer sur l’expertise des conseillers Bouygues Telecom pour les guider dans leur choix. Ces derniers les aideront à sélectionner un modèle adapté à leur budget, à leurs usages et à leurs préférences esthétiques, tout en les orientant vers un forfait correspondant à leurs besoins.

Avec environ 2 000 références issues du catalogue Back Market, chaque client aura la possibilité de trouver un appareil correspondant à ses attentes. Si le terminal choisi ne sera pas immédiatement disponible en rayon – il devra être commandé – l’accompagnement en boutique apporte une dimension de confiance et de proximité, particulièrement rassurante pour les consommateurs encore hésitants à franchir le pas du reconditionné.

Des garanties renforcées pour séduire

Le partenariat s’appuie sur une combinaison d’avantages issus des deux univers. Du côté de Back Market, les clients profiteront de garanties solides :

un contrôle qualité rigoureux sur chaque appareil,

un retour gratuit sous 30 jours,

une garantie commerciale de 12 mois, en plus des garanties légales,

un service après-vente traité sous un jour ouvré.

Bouygues Telecom complète l’offre avec ses propres services, dont le prêt gratuit d’un téléphone en cas de panne et la proximité de son réseau de boutiques réparties sur tout le territoire. Une formule pensée pour rassurer les consommateurs, en leur offrant à la fois le prix attractif du reconditionné et la sécurité d’un suivi en boutique.

Un levier écologique et stratégique

Au-delà de l’avantage économique, le partenariat s’inscrit pleinement dans une démarche écologique. Selon l’Ademe, choisir un smartphone reconditionné plutôt qu’un neuf permet d’éviter entre 77 et 91 % d’émissions de CO?. Un bénéfice environnemental considérable, à l’heure où les terminaux mobiles représentent la part la plus lourde de l’empreinte carbone du numérique.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie RSE de Bouygues Telecom, baptisée « Agir ensemble pour un numérique plus responsable, positif et inspirant », qui mise notamment sur la réparation, la reprise et le recyclage pour prolonger la durée de vie des équipements.

Une vitrine physique pour Back Market

Avec ses 27,1 millions de clients mobile et son réseau de 510 boutiques, Bouygues Telecom offre à Back Market une vitrine physique inédite, capable d’ancrer encore davantage le reconditionné dans les habitudes de consommation des Français.

