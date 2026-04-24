24 avril 2026 à 00h00 par Philippe

Batterie amovible : la nouvelle règle européenne qui va transformer les smartphones en 2027

Le compte à rebours est lancé. À partir du 18 février 2027, tous les nouveaux smartphones et tablettes commercialisés dans l’Union européenne devront intégrer une batterie amovible, ou à tout le moins facilement remplaçable par l’utilisateur. Une décision qui marque un tournant majeur dans l’histoire récente de la téléphonie mobile, en s’attaquant à l’un de ses talons d’Achille : la batterie scellée, souvent synonyme de fin de vie prématurée pour des appareils pourtant encore fonctionnels.

Après avoir imposé le port USB-C, Bruxelles poursuit sa stratégie de normalisation et de durabilité avec une ambition claire : prolonger la durée de vie des appareils, réduire les déchets électroniques et redonner du pouvoir aux consommateurs.

Une réforme structurante, pensée sur plusieurs années

Cette évolution repose sur deux textes majeurs : le règlement européen 2023/1542 relatif aux batteries, adopté en juillet 2023, et le règlement d’écoconception 2023/1670, spécifiquement dédié aux smartphones et tablettes. Depuis février 2024, certaines obligations sont déjà en vigueur, et une nouvelle étape a été franchie en juin 2025 avec l’introduction d’une étiquette de durabilité.

Mais c’est bien 2027 qui constitue le point de bascule. À cette date, les fabricants devront permettre à n’importe quel utilisateur de remplacer la batterie de son appareil sans formation spécifique, à l’aide d’outils standards disponibles dans le commerce. Exit les batteries collées nécessitant chaleur ou solvants pour être retirées : ces pratiques seront tout simplement proscrites, sauf si des solutions simples sont prévues.

Une nouvelle définition de la réparabilité

L’objectif ne se limite pas à rendre la batterie accessible. L’Union européenne encadre désormais l’ensemble du cycle de vie des smartphones.

Les batteries devront conserver au moins 80 % de leur capacité initiale après 800 cycles de charge. Dans le même temps, les fabricants devront garantir la disponibilité des pièces détachées essentielles, notamment la batterie et l’écran, pendant au moins sept ans après la fin de commercialisation d’un modèle. Les mises à jour logicielles, elles, devront être assurées pendant cinq ans minimum.

Autre nouveauté : l’apparition d’une étiquette européenne standardisée. Celle-ci affichera des informations clés comme l’autonomie, la robustesse, la réparabilité ou encore la longévité de la batterie. Un QR code permettra d’accéder à un “passeport batterie”, détaillant ses performances et son historique.

Des smartphones conçus pour durer enfin plus longtemps

Aujourd’hui, la quasi-totalité des smartphones repose sur des batteries collées, alors même que ce composant représente à lui seul près de la moitié des réparations. Résultat : des millions d’appareils encore opérationnels sont remplacés chaque année pour une simple perte d’autonomie.

Avec cette réforme, la Commission européenne espère inverser la tendance. Selon ses estimations, les nouvelles règles permettraient d’économiser près de 14 térawattheures d’énergie primaire par an d’ici 2030 soit l’équivalent de la consommation électrique d’environ 3 millions de foyers. Sur le plan économique, les consommateurs pourraient économiser près de 20 milliards d’euros sur la même période.

Au-delà des chiffres, c’est toute la logique du renouvellement rapide qui est remise en question. Un smartphone ne sera plus condamné par une batterie vieillissante : il pourra être prolongé, réparé, transmis.

Le design premium sous pression… mais pas condamné

Contrairement à une idée reçue, cette réglementation ne signe pas forcément le retour des téléphones à coque amovible façon années 2000. Les constructeurs conservent une certaine marge de manœuvre, notamment pour leurs modèles haut de gamme.

Une exception est prévue : si un appareil est certifié au minimum IP67 (résistant à l’eau et à la poussière) et que sa batterie conserve 80 % de sa capacité après 1 000 cycles de charge, alors le remplacement direct par l’utilisateur n’est plus obligatoire. Cette disposition ouvre la voie à des smartphones premium toujours scellés, mais plus durables et mieux conçus pour la réparation par des professionnels.

Ce compromis illustre la volonté de Bruxelles de ne pas freiner l’innovation tout en imposant des standards plus vertueux.

Faut-il attendre 2027 pour changer de smartphone ?

Pas nécessairement. Les modèles actuels et ceux qui seront lancés d’ici là resteront parfaitement conformes à la législation. Mieux encore, les constructeurs ont déjà commencé à anticiper ces évolutions, en améliorant la durabilité des batteries et en facilitant l’accès aux pièces détachées.

En revanche, les critères d’achat vont évoluer. Autonomie, nombre de cycles de charge, disponibilité des pièces ou encore indice de réparabilité deviendront aussi déterminants que la qualité photo ou la puissance brute.

D’ici 2027, une nouvelle équation s’imposera aux consommateurs : privilégier un appareil facilement réparable ou opter pour un modèle premium misant sur la durabilité intrinsèque. Dans tous les cas, une chose est certaine : le smartphone jetable vit ses dernières années.

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