17 mars 2025 à 07h07 par La rédaction

Carte Vitale sur smartphone : comment l'activer et l'utiliser ?

La carte Vitale numérique est désormais disponible sur l’ensemble du territoire français. Après une phase d’expérimentation lancée en 2023 dans huit départements, puis étendue à 23 autres en mai 2024, l’Assurance Maladie a généralisé cette innovation depuis le 11 mars 2025. Désormais, il est possible d’accéder à sa carte Vitale directement depuis son smartphone, à condition de remplir certaines exigences techniques.

Une transition progressive vers le numérique

Développée par le GIE SESAM-Vitale pour le compte de l’Assurance Maladie, l’application "Carte Vitale" permet aux assurés de stocker leur carte Vitale sous format numérique. Cette évolution vise à simplifier les démarches de soins en garantissant un accès rapide et sécurisé aux droits des patients.

Toutefois, son utilisation repose sur une condition essentielle : posséder une carte d’identité nationale au nouveau format électronique et l’avoir préalablement enregistrée via l’application "France Identité". Ce couplage garantit un niveau de sécurité élevé et évite les vérifications fastidieuses comme la reconnaissance faciale ou la transmission de documents justificatifs.

Comment activer sa carte Vitale numérique ?

Pour bénéficier de ce service, les assurés doivent suivre plusieurs étapes :

Télécharger et installer l’application "France Identité" depuis l’App Store ou Google Play. Enregistrer la carte d’identité biométrique en la scannant via la technologie NFC du smartphone et en validant l'identité via France Connect. Télécharger l’application "Carte Vitale" sur iOS ou Android. Associer leur carte Vitale à leur identité numérique :

Saisir leur numéro de Sécurité sociale.

Scanner leur carte d’identité et effectuer une validation faciale si nécessaire.

Créer un code personnel sécurisé pour l’accès à l’application.

5. Utiliser la carte Vitale numérique selon l’équipement du professionnel de santé :

Via un QR Code à scanner sur l’écran du smartphone.

Par la technologie sans contact (NFC), en approchant son téléphone du lecteur du praticien.

L’un des principaux avantages de cette dématérialisation est que la carte Vitale numérique est toujours à jour, évitant ainsi les désagréments liés aux cartes expirées ou non mises à jour.

Un déploiement encore incomplet chez les professionnels de santé

Si cette avancée technologique simplifie la vie des assurés, elle implique également une adaptation du côté des professionnels de santé. L’Assurance Maladie invite d'ailleurs ces derniers à se rapprocher de l’éditeur de leur logiciel de facturation pour s’équiper du matériel nécessaire à la lecture des QR Codes et des technologies NFC.

Toutefois, tous les praticiens ne sont pas encore prêts à accepter ce nouveau format. Il est donc recommandé aux patients de conserver leur carte Vitale physique en cas de besoin.

Une modernisation qui s’inscrit dans un mouvement global

Avec cette transition numérique, la carte Vitale suit l’évolution amorcée par d’autres documents officiels, comme la carte d’identité et le permis de conduire, également accessibles en version dématérialisée. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de modernisation des services publics et d’allègement du portefeuille des citoyens.

Malgré quelques ajustements techniques encore nécessaires, l’arrivée de la carte Vitale numérique marque une avancée significative vers une digitalisation sécurisée du système de santé français. Reste à voir comment professionnels et assurés s’approprieront cette innovation dans les mois à venir.