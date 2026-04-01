01 avril 2026 à 00h00 par Philippe

Ce malware Android qui peut vider vos comptes s'appelle TaxiSpy

La menace des malwares bancaires sur Android continue de s’intensifier, portée par des campagnes toujours mieux organisées et techniquement plus abouties. Dans ce contexte, la société Zimperium vient de publier de nouveaux indicateurs de compromission (IOC) liés à TaxiSpy, un logiciel malveillant particulièrement sophistiqué visant les utilisateurs mobiles et les applications financières.

Ces travaux, menés par sa cellule de recherche zLabs, ont pour but d’apporter un éclairage inédit sur les mécanismes internes de TaxiSpy, notamment son infrastructure de commande et de contrôle (C2), ses artefacts techniques et les schémas d’attaque employés. L’objectif est clair : permettre aux équipes de cybersécurité de mieux détecter, comprendre et neutraliser ce type de menace avant qu’elle ne cause des dommages significatifs.

Une mécanique bien rodée pour infiltrer et surveiller

TaxiSpy s’inscrit dans la lignée des chevaux de Troie bancaires mobiles les plus avancés. Conçu pour infiltrer les terminaux Android, il s’appuie sur des applications malveillantes pour s’installer durablement sur les appareils ciblés. Une fois actif, le malware est capable de surveiller en continu l’activité de l’utilisateur et d’exfiltrer des données sensibles, en particulier des identifiants bancaires et des informations financières.

Comme d’autres menaces récentes, il exploite des techniques éprouvées telles que les autorisations abusives, les attaques par superposition d’écran (overlay) ou encore le contrôle à distance via son infrastructure C2. Ce dispositif permet aux attaquants d’intercepter les données en temps réel et, dans certains cas, d’exécuter directement des transactions frauduleuses à l’insu des victimes.

Des indicateurs enrichis pour anticiper les attaques

L’un des apports majeurs de cette publication réside dans l’enrichissement des IOC associés à TaxiSpy. Ces indicateurs couvrent un large spectre d’éléments exploitables : domaines suspects, comportements réseau atypiques, signatures techniques ou encore composants malveillants spécifiques.

Pour les entreprises, ces données constituent un levier opérationnel immédiat. Intégrées aux outils de détection, aux plateformes de threat intelligence et aux processus de réponse aux incidents, elles permettent d’identifier plus rapidement les activités suspectes et de contenir les attaques avant leur propagation.

« Les malwares bancaires mobiles ne cessent de gagner en sophistication, étendant souvent leur infrastructure et leurs capacités une fois découverts. En publiant des indicateurs de compromission étendus de TaxiSpy, nous fournissons à l’ensemble de la communauté des renseignements exploitables pour identifier et neutraliser ces campagnes avant qu'elles n’impactent les utilisateurs ou les entreprises. », souligne Nicolas Chiaraviglio, Chef Scientist chez Zimperium.

Le smartphone, nouvelle priorité des cybercriminels

Cette publication s’inscrit dans une tendance plus large : la montée en puissance des attaques visant les environnements mobiles, en particulier les applications financières. Longtemps considérés comme secondaires, les smartphones sont désormais au cœur des stratégies offensives des cybercriminels.

Leur rôle central dans les usages bancaires, combiné à une surface d’attaque élargie et à des comportements utilisateurs parfois moins vigilants, en fait des cibles de choix. Les malwares comme TaxiSpy exploitent précisément cette convergence entre mobilité et services financiers pour maximiser leur impact.

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