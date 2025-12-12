12 décembre 2025 à 00h00 par Philippe

Changer d'écosystème n'effraiera plus personne : Apple et Google vont enfin faciliter la migration complète entre iPhone et Android

À l’approche des fêtes de fin d’année, nombreux sont ceux qui s’apprêtent à découvrir un nouveau smartphone au pied du sapin. Mais cette excitation s’accompagne souvent d’un défi décourageant : transférer l’ensemble de ses données d’un appareil à l’autre. Si la migration reste simple lorsqu’on reste dans le même écosystème, elle devient un véritable parcours du combattant lorsque l’on passe d’iOS à Android, ou inversement.

Apple et Google proposent depuis longtemps leurs propres outils, mais ceux-ci ne permettent pas un transfert complet. Cette situation pourrait toutefois changer grâce à une collaboration inédite entre les deux géants, qui préparent un nouveau système de migration directement intégré à la configuration initiale des appareils.

Une collaboration dictée par l’Union européenne

Ce rapprochement ne doit rien au hasard. Apple et Google sont depuis plusieurs mois sous la pression de régulateurs internationaux, et tout particulièrement de l’Union européenne. Bruxelles reproche depuis longtemps aux deux plateformes de maintenir des barrières artificielles rendant difficile le passage d’un système d’exploitation à un autre.

Le Digital Markets Act oblige désormais les plateformes dominantes à assurer une véritable portabilité des données. Selon la Commission européenne, la mise en place de cette nouvelle fonctionnalité découle directement de cette obligation légale et résulte de deux années de discussions techniques avec Apple et Google. L’Europe revendique clairement cette avancée comme une victoire pour les consommateurs.

Migration dès la première mise sous tension : une petite révolution

La grande nouveauté réside dans l’intégration de la migration dès le premier allumage du smartphone. Plus besoin de télécharger une application intermédiaire ou de naviguer dans les boutiques d’applications. L’utilisateur sera désormais guidé dès la première configuration, dans un processus plus simple, plus clair et moins intimidant pour les personnes les moins habituées aux manipulations techniques.

La promesse est ambitieuse : permettre une réplique fidèle de son ancien appareil sur le nouveau, dans les limites des applications disponibles et des équivalences entre les deux écosystèmes.

Les premières découvertes viennent des versions développeurs

Si l’existence de cette fonctionnalité reste encore officieuse, elle a été révélée grâce au travail des sites spécialisés qui ont fouillé les versions préliminaires des deux systèmes d’exploitation.

Les premières traces ont été découvertes par 9to5Google, qui a repéré le nouveau module de migration dans Android Canary sur les smartphones Pixel.

De son côté, Android Authority a analysé le code de ces versions en développement et a mis au jour la liste détaillée des types de données pouvant déjà être transférés depuis un iPhone. Ces fuites techniques ont permis de mieux comprendre l’ampleur du projet avant toute annonce officielle d’Apple ou de Google.

Beaucoup plus de données désormais transférables

Les premières analyses des versions bêta d’Android et d’iOS montrent que cette nouvelle méthode prend en charge un volume de données bien plus large qu’auparavant. Les informations personnelles, les contenus multimédias, les messages de tous types, les paramètres clés de l’appareil ou encore les données provenant d’applications tierces devraient pouvoir suivre l’utilisateur sans intervention complexe.

Cette approche marque la fin des migrations approximatives, des photos oubliées, des conversations perdues ou des mots de passe à reconfigurer. Les utilisateurs devraient enfin retrouver un environnement familier d’un appareil à l’autre, même en changeant complètement d’écosystème.

Une meilleure compatibilité entre les écosystèmes

Cette collaboration intervient dans un contexte beaucoup plus large d’ouverture progressive entre les deux plateformes. Google a récemment annoncé le support d’AirDrop sur ses smartphones Pixel, un geste qui devrait être étendu à d’autres marques Android dans les prochains mois. De son côté, Apple a adopté la prise en charge du RCS, ce qui rend les échanges entre iPhone et smartphones Android plus modernes et fluides.

Ces évolutions témoignent d’une volonté nouvelle de rendre les deux systèmes plus perméables, qu’il s’agisse de partage de fichiers, de messagerie ou désormais de migration complète des données.

Un déploiement progressif jusqu’en 2026

La fonctionnalité de migration simplifiée est déjà testée dans la version Android Canary pour les Pixel et devrait bientôt arriver dans les versions préliminaires d’iOS 26. Le déploiement public est prévu pour l’année 2026, avec un léger retard par rapport au calendrier initial annoncé par Apple auprès de la Commission européenne.

Contrairement à d’autres obligations imposées par le DMA, cette nouveauté sera déployée dans le monde entier, ce qui en fait une avancée globale pour tous les utilisateurs, quelle que soit leur région.

Une victoire pour les utilisateurs

Pour les consommateurs, cette évolution représente une avancée majeure. Les obstacles qui rendaient le changement de smartphone fastidieux et parfois anxiogène disparaîtront progressivement. Passer d’un iPhone à Android ou d’un Android à un iPhone ne sera plus synonyme de perte de données ou de longues configurations.

La fin de la « barrière à la sortie » marque un tournant dans l’histoire des deux plateformes. Grâce à cette collaboration inédite et aux obligations du DMA, changer d’écosystème deviendra enfin aussi simple que changer de smartphone au sein d’un même univers.

~~~~~~~~

A lire aussi

~~~~~~~~