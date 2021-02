15 janvier 2021 à 05h00 par Philippe | 11 février 2021 à 11h16

Comment choisir un forfait mobile ?

Vous hésitez entre les offres classiques et les offres low cost ? Le plus important ici est de savoir choisir un forfait mobile pour son usage , et non pas seulement pour son prix.Le meilleur moyen de choisir un forfait mobile est de sélectionner les offres qui correspondent à ses besoins. Mais face à l’étendue des offres, difficile de faire un tri.

Si vous êtes professionnel et que votre smartphone est votre outil de travail, votre forfait ne sera pas le même que si vous utilisez votre mobile de façon occasionnelle. Dans le premier cas, une offre classique sera certainement plus adaptée à vos besoins, tandis qu’un forfait low cost convient souvent à ceux qui ont un usage occasionnel de leur appareil.

Quel accès à Internet ?

Même constat ! Si vous utilisez votre appareil pour traiter vos courriels, surfer sur Internet, utiliser des applications ou visionner des vidéos, votre abonnement aura certainement besoin d’intégrer l’accès à Internet. Pour une utilisation occasionnelle en extérieur, 2 ou 3 Go suffisent. Pour une utilisation plus régulière, visez au minimum 5 Go mensuels, voire plus. Beaucoup d'offres sont aujourd’hui adaptées à un usage nomade et ultra connecté de nos appareils.

Avec ou sans engagement ?

Les opérateurs peuvent être amenés à exiger un engagement de la part de l’abonné lorsqu’il souscrit une offre. Cet engagement est généralement de douze ou vingt-quatre mois. Si vous acceptez d’y souscrire, vous profitez le plus souvent d’un tarif préférentiel sur le forfait téléphonique ou sur un appareil. Seulement, vous paierez des frais si vous résiliez le contrat avant son terme. Une offre sans engagement vous permet de changer d’opérateur à tout moment, et sans le moindre frais. Cette seconde option vous permet donc de faire évoluer votre forfait en fonction de vos besoins.