30 mai 2025 à 06h10 par La rédaction

Et soudain, iOS 26 : iOS 19 pourrait jamais voir le jour

Un simple changement de numérotation ? Non. C’est une révolution silencieuse qui pourrait s’annoncer chez Apple. D’après les informations révélées par Bloomberg, la firme de Cupertino s’apprêterait à faire un bond numérique spectaculaire : passer directement de l’actuel iOS 18 à un iOS 26 dès 2025. Une décision qui, loin d’être anecdotique, reflèterait une volonté d’harmonisation, de simplification… et de transformation en profondeur de l’écosystème logiciel d’Apple.

Une numérotation qui saute huit versions d’un coup

Depuis la toute première version d’iOS (alors nommé iPhone OS) en 2008, Apple a adopté un schéma de numérotation simple : chaque version annuelle de son système d’exploitation mobile était numérotée selon un ordre croissant. L’iPhone OS 1 fut suivi par le 2, le 3, jusqu’à iOS 18, lancé en septembre 2024. La logique semblait établie, quasi immuable.

Mais selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple abandonnerait cette convention pour sa prochaine version, prévue à l’automne 2025, qui devrait s’intituler non pas iOS 19, mais… iOS 26. Un changement de cap radical, qui ne concernerait pas que l’iPhone.

Uniformisation totale : iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, visionOS… tous à l’unisson

Apple ne se contenterait pas de renommer iOS : tous les systèmes d’exploitation de la marque passeraient sous le numéro 26, quelle que soit leur version actuelle. Cela inclut notamment :

iPadOS 18 deviendrait iPadOS 26

deviendrait macOS 15 deviendrait macOS 26

deviendrait watchOS 11 deviendrait watchOS 26

deviendrait tvOS 18 deviendrait tvOS 26

deviendrait visionOS 2 deviendrait visionOS 26

Ce changement massif serait annoncé lors de la conférence annuelle WWDC 2025, qui se tiendra le 9 juin prochain.

Pourquoi ce changement ? Entre cohérence stratégique et nouveau départ

À première vue, ce saut de version peut prêter à sourire — tout comme le passage de Windows 8 à Windows 10 avait fait l’objet de moqueries à l’époque chez Microsoft. Mais comme souvent chez Apple, rien n’est laissé au hasard. Plusieurs raisons profondes justifieraient cette décision.

1. Une numérotation alignée sur l’année de sortie

Avec cette nouvelle logique, le numéro du système reflètera désormais son année de déploiement. Ainsi, iOS 26 sortira en 2025, et accompagnera les iPhone jusqu’en septembre 2026. Cela faciliterait la lisibilité et le repérage temporel, tant pour les utilisateurs que pour les développeurs, journalistes ou partenaires techniques.

2. Une cohérence entre les différents OS

Jusqu’ici, Apple évoluait avec des OS numérotés différemment : un iPhone pouvait tourner sous iOS 18 pendant qu’un Mac utilisait macOS 15 et une Apple Watch, watchOS 11. Un décalage difficile à suivre, surtout à l’heure où Apple cherche à renforcer les interactions entre ses appareils. En alignant les numéros, la marque vise une plus grande cohérence et une meilleure lisibilité de son écosystème logiciel.

3. Un marqueur symbolique d’un nouveau cycle

Ce bond numérique pourrait aussi symboliser le début d’un nouveau cycle logiciel, voire une refondation complète de l’interface et de l’expérience utilisateur sur l’ensemble des appareils Apple. Les rumeurs évoquent une refonte majeure du design, comparable à la révolution esthétique introduite par iOS 7 en 2013. Les nouvelles interfaces s’inspireraient du style futuriste du Vision Pro, avec des effets de transparence, des reflets, et une navigation plus fluide.

Vers un écosystème encore plus intégré et harmonisé

Ce changement de numérotation ne serait que la partie émergée d’un vaste projet d’intégration logicielle, selon les analystes. Apple chercherait à créer une expérience plus homogène, en réduisant les écarts visuels et fonctionnels entre ses appareils.

Déjà en mars dernier, des fuites suggéraient que la firme préparait une unification du design à travers tous ses OS. On parle d’icônes redessinées, de nouveaux menus, d’une esthétique calquée sur visionOS, et de fonctions collaboratives renforcées entre iPhone, iPad et Mac.

Ce virage pourrait aussi renforcer la stratégie de continuité (Handoff, Universal Clipboard, Sidecar, etc.), en rendant la navigation entre les systèmes plus fluide et intuitive.

Apple garde le silence… pour l’instant

Fidèle à ses habitudes, Apple n’a pas officiellement commenté ces informations. Mais le fait que Bloomberg, via le journaliste réputé Mark Gurman, relaie cette rumeur lui donne une forte crédibilité. D’autant que les préparatifs de la WWDC 2025, grand-messe annuelle des développeurs Apple, laissent entendre que cette édition pourrait marquer un tournant majeur dans l’histoire de la marque.