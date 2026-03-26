26 mars 2026 à 00h00 par La rédaction

Free stabilise son parc mobile à 15,7 millions d'abonnés en France

Sur un marché français des télécommunications arrivé à maturité, où les opérateurs rivalisent d’offres promotionnelles pour séduire des clients de plus en plus volatils, Iliad continue d’afficher une trajectoire solide. Sa filiale Free, en particulier sur le segment mobile, confirme en 2025 sa capacité à maintenir une dynamique commerciale positive, malgré un environnement particulièrement concurrentiel.

Une progression nette des abonnés mobiles

En France, Free enregistre une hausse de 200 000 abonnés mobiles nets sur l’ensemble de l’année 2025. Un résultat notable dans un contexte où les marges de progression se réduisent, et où les stratégies de conquête reposent largement sur des promotions agressives et des offres sans engagement.

Au quatrième trimestre 2025, l’opérateur totalise 15,7 millions d’abonnés mobiles forfaits, un niveau stable par rapport au trimestre précédent, mais en progression de 200 000 abonnés sur un an. Cette évolution traduit une capacité à consolider sa base clients tout en poursuivant son recrutement.

Dans le détail, le cœur de la croissance repose sur le forfait phare de l’opérateur, le forfait Free 4G/5G, qui atteint 12,2 millions d’abonnés, en hausse de 300 000 sur un an. Cette progression confirme l’attractivité persistante de cette offre, qui constitue le pilier de la stratégie mobile de Free.

À l’inverse, les offres plus traditionnelles, notamment les forfaits voix et cartes prépayées, poursuivent leur déclin structurel. À l’inverse, les offres plus traditionnelles, notamment les forfaits voix et les cartes prépayées, poursuivent leur recul. Leur base atteint 3,5 millions d’abonnés fin 2025, contre 3,7 millions un an plus tôt. Une tendance cohérente avec l’évolution des usages, marquée par la généralisation des forfaits data et la disparition progressive des offres prépayées.

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