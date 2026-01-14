14 janvier 2026 à 07h21 par Philippe

Free fête 14 ans de mobile et réaffirme sa promesse fondatrice : des prix bloqués et une technologie sans surcoût

Quatorze ans après avoir profondément bouleversé le marché français de la téléphonie mobile, Free célèbre l’anniversaire du lancement de ses offres mobiles en réaffirmant ce qui constitue toujours le cœur de son ADN : des prix inchangés, une offre qui s’enrichit dans le temps et un accès direct aux technologies les plus avancées, sans options ni frais cachés.

Le 10 janvier 2012, Free Mobile entrait sur le marché avec deux forfaits devenus emblématiques : un forfait à 2 euros et une offre à 19,99 euros par mois, sans engagement. Une révolution tarifaire qui avait contraint l’ensemble des opérateurs historiques à revoir en profondeur leurs grilles de prix. Quatorze ans plus tard, l’opérateur de Xavier Niel revendique une continuité rare dans un secteur habitué aux ajustements tarifaires fréquents.

Des prix figés jusqu’en 2027, un signal fort dans un marché sous tension

À l’occasion de cet anniversaire, Free réaffirme officiellement son engagement de ne pas augmenter le prix de ses deux forfaits mobiles historiques jusqu’en 2027. Le Forfait Free reste ainsi affiché à 19,99 euros par mois, tandis que le forfait à 2 euros conserve son tarif inchangé depuis son lancement.

Un positionnement qui tranche dans un contexte marqué par une inflation persistante des coûts, des investissements massifs dans les réseaux et une possible recomposition du marché des télécoms français à moyen terme. Free se garde toutefois de toute projection au-delà de 2027, laissant planer l’incertitude sur l’évolution future des tarifs dans un environnement qui pourrait être bouleversé par une consolidation du secteur.

Un forfait qui évolue sans jamais augmenter

Si le prix du Forfait Free n’a pas changé, son contenu, lui, a profondément évolué en quatorze ans. Lancée à l’origine avec appels, SMS et MMS illimités et seulement 3 Go de données en 3G, l’offre a progressivement intégré la 4G, puis la 5G, jusqu’à proposer aujourd’hui jusqu’à 350 Go de data par mois, ainsi qu’un large éventail de services inclus.

En 2025, Free a poursuivi cette logique d’enrichissement continu. La 5G+ est désormais accessible aussi bien sur Android que sur iOS, l’option eSIM Watch est incluse sans frais d’activation ni engagement, et l’eSIM est offerte pour tout achat d’un nouveau smartphone chez l’opérateur. L’offre roaming a également été étendue, avec quatre nouvelles destinations venant porter à 117 le nombre total de pays accessibles sans surcoût.

Free met également en avant Free mVPN, présenté comme le premier VPN intégré directement au cœur d’un réseau mobile en France, ainsi qu’un renforcement des contenus inclus via Free TV+ avec environ 300 chaînes et Free Ciné, qui propose près de 500 films et 1 000 épisodes de séries sans supplément.

Le Forfait Free 5G devient officiellement le Forfait Free 5G+

Symbole de cette montée en gamme technologique, Free annonce un changement de nom pour son offre phare. Le Forfait Free 5G est désormais rebaptisé Forfait Free 5G+. Un ajout discret, mais assumé, destiné à mettre en avant l’accès à la 5G+ qui est la version la plus avancée de la technologie mobile actuelle incluse par défaut dans l’offre.

Free avait été, dès septembre 2024, le premier opérateur à déployer la 5G+ à l’échelle nationale. Cette technologie promet une latence réduite, une fiabilité accrue et une meilleure stabilité du réseau, notamment pour les usages intensifs et les applications sensibles à la qualité de connexion. Depuis l’été 2025, l’activation de la 5G+ est automatique pour les abonnés disposant d’un smartphone compatible, leur permettant de rester connectés en permanence sur ce réseau lorsqu’ils se trouvent dans une zone couverte.

Selon l’opérateur, plus d’un abonné mobile Free sur trois dispose déjà d’un terminal compatible 5G+, un chiffre appelé à progresser avec le renouvellement du parc de smartphones.

Une reconnaissance des performances du réseau par Opensignal

Au-delà des offres commerciales, Free profite de cet anniversaire pour mettre en avant la performance de son réseau mobile. L’opérateur revendique aujourd’hui plus de 30 000 sites en service sur l’ensemble du territoire et une couverture 5G atteignant 95 % de la population, grâce au premier réseau 5G de France en nombre de sites.

Ces investissements sont appuyés par les résultats du dernier rapport d’Opensignal consacré à l’expérience mobile en France. Free y est notamment distingué pour le temps passé en 5G par ses abonnés, avec 22 % du temps de connexion effectué sur ce réseau, un niveau inédit sur le marché français. L’opérateur se classe également en tête sur l’indicateur de disponibilité 5G, avec une progression spectaculaire par rapport à l’année précédente, et se distingue sur la qualité d’expérience des applications vocales en 5G.

Une stratégie de long terme assumée

Quatorze ans après son arrivée fracassante, Free continue de revendiquer une stratégie à contre-courant, fondée sur la stabilité des prix et l’intégration progressive des innovations technologiques sans surcoût. En renommant son offre phare Forfait Free 5G+, l’opérateur ne se contente pas d’un simple ajustement marketing : il cherche à rappeler que l’accès aux meilleures technologies fait partie intégrante de sa proposition de valeur.

La suite dépendra de l’évolution du marché et des choix stratégiques de l’opérateur. En attendant, Free s’appuie sur son héritage et sur la reconnaissance de la performance de son réseau pour consolider sa place parmi les acteurs majeurs du mobile en France.

