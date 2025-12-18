18 décembre 2025 à 00h00 par Philippe

Free défie Orange, Bouygues et SFR avec une eSIM Apple Watch gratuite

À quelques jours des fêtes de fin d’année, période clé pour le marché des objets connectés, Free Mobile crée la surprise en lançant enfin une option eSIM dédiée aux montres connectées. Une annonce attendue de longue date, qui intervient à l’occasion de la commercialisation de la toute dernière gamme d’Apple Watch. Surtout, l’opérateur fait le choix de la rupture : contrairement à ses concurrents, l’option eSIM Watch est incluse sans aucun surcoût dans ses forfaits data 5G.

Une nouvelle gamme d’Apple Watch désormais disponible chez Free

Free annonce la commercialisation immédiate des Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 et Apple Watch SE 3, aussi bien sur son site mobile.free.fr que dans l’ensemble de ses boutiques. Les abonnés peuvent acquérir leur montre au comptant, ou opter pour un paiement en plusieurs fois sans frais en boutique, facilitant l’accès à ces modèles premium à l’approche de Noël.

Les tarifs s’échelonnent entre 299 euros pour l’Apple Watch SE 3 et jusqu’à 849 euros pour l’Apple Watch Ultra 3, selon les configurations. Une stratégie tarifaire classique, mais accompagnée d’un dispositif promotionnel temporaire destiné à séduire les abonnés existants comme les nouveaux clients.

Jusqu’à 50 euros remboursés pour les abonnés Free

Pour soutenir ce lancement, Free déploie une offre de remboursement valable jusqu’au 29 décembre. Les abonnés mobiles peuvent ainsi bénéficier d’un remboursement différé pouvant atteindre 50 euros selon le modèle choisi. Une initiative qui permet à l’opérateur de proposer des prix légèrement inférieurs à ceux pratiqués directement par Apple, notamment sur l’Apple Watch SE 3 Cellular, affichée à partir de 299 euros après remboursement.

L’eSIM Watch enfin disponible, sans frais et sans engagement

L’annonce la plus marquante reste toutefois l’intégration de l’option eSIM Watch directement dans les forfaits Free 5G et Série Free. Une première sur le marché français : l’option est incluse sans frais d’activation, sans abonnement supplémentaire et sans engagement, aussi bien pour les abonnés actuels que pour les nouveaux clients.

Concrètement, l’Apple Watch devient totalement autonome, capable de recevoir des appels, d’envoyer des messages et de recevoir des notifications, même lorsque l’iPhone n’est pas à proximité. Un usage particulièrement pertinent pour les activités sportives ou les déplacements courts, où le smartphone peut rester à la maison.

Une activation simplifiée depuis l’iPhone

L’activation de l’eSIM Watch se veut volontairement simple. Il suffit d’allumer la montre et de la placer à proximité de l’iPhone associé pour lancer automatiquement la configuration. Le processus passe par l’application Watch, avec une redirection vers l’espace client Free afin d’activer la carte eSIM. Un bouton dédié est également disponible dans l’application mobile de l’opérateur.

Une fois activée, la montre utilise directement l’enveloppe data du forfait principal. Elle reste également connectée à l’étranger, dans les pays couverts par le roaming Free, bien que la connexion soit limitée à la 4G.

Une compatibilité encore limitée aux Apple Watch

Si de nombreuses montres connectées du marché sont compatibles eSIM, l’option proposée par Free reste pour l’instant exclusivement réservée aux Apple Watch. Les modèles pris en charge remontent à la Watch Series 6, à condition d’être associés à un iPhone XR ou plus récent, mis à jour vers iOS 26.2, version indispensable pour activer les paramètres opérateurs nécessaires.

Les utilisateurs de montres sous Wear OS, comme les Galaxy Watch ou les Pixel Watch, devront donc patienter. Free indique toutefois vouloir étendre à terme la prise en charge de l’eSIM à d’autres modèles, sans communiquer de calendrier précis.

Une eSIM gratuite, mais limitée à la 4G

Autre point à souligner : malgré la compatibilité 5G mise en avant par Apple sur ses dernières montres, l’eSIM Watch de Free se limite à une connexion 4G. Un choix qui n’entame guère l’intérêt de l’offre, les usages d’une montre connectée ne nécessitant pas de débits élevés. L’opérateur précise par ailleurs qu’une seule eSIM Watch peut être activée par forfait mobile.

Free rattrape son retard et bouscule la concurrence

Avec cette annonce, Free comble un retard de plusieurs années face à Orange et SFR, qui proposent déjà des options eSIM pour montres connectées, mais moyennant un supplément mensuel. Fidèle à sa stratégie historique, l’opérateur de Xavier Niel choisit de frapper autrement, en supprimant toute barrière tarifaire.

Six ans après l’arrivée de l’eSIM Watch chez certains concurrents, Free signe un retour remarqué sur le segment des objets connectés. Une offensive tardive, mais habilement calibrée, qui pourrait séduire de nombreux abonnés à la recherche d’une Apple Watch réellement autonome, sans frais additionnels.