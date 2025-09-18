18 septembre 2025 à 00h00 par La rédaction

Free bouscule le marché mobile en intégrant un VPN gratuit et natif dans ses forfaits 4G/5G

Une première mondiale : Free devient le premier opérateur mobile à inclure sans surcoût un service VPN directement intégré à son cœur de réseau. Baptisé Free mVPN, ce service inédit est désormais disponible pour les abonnés au Forfait Free 5G et à la Série Free.

Free, fidèle à son ADN d’agitateur du marché télécoms, vient de lancer une innovation qui risque de faire date : le tout premier VPN (Virtual Private Network) grand public directement intégré à un réseau mobile et proposé sans frais supplémentaires. Baptisé Free mVPN, ce service permet de naviguer plus sereinement, en renforçant la confidentialité et la sécurité des utilisateurs, tout en bloquant automatiquement les contenus malveillants.

Un service inédit, simple et inclus

Jusqu’ici, l’usage d’un VPN nécessitait de télécharger une application tierce, de souscrire un abonnement souvent onéreux et de fournir ses coordonnées bancaires. Free supprime ces barrières avec une solution native, sans quota et accessible en quelques clics. Tous les abonnés au Forfait Free 5G (19,99 €/mois) et à la Série Free en bénéficient sans surcoût.

L’activation se fait directement depuis l’espace abonné Free Mobile ou via l’application mobile Free. Une fois l’option cochée, le VPN s’active instantanément, à condition d’être connecté au réseau mobile Free (et non en WiFi). Chaque session dure 12 heures et peut être relancée autant de fois que nécessaire. L’utilisateur garde également la possibilité de désactiver manuellement le service avant la fin de la session.

Confidentialité et protection renforcées

Conçu par les équipes de Free et directement relié à l’infrastructure de l’opérateur, Free mVPN assure un chiffrement de bout en bout. Il offre plusieurs avantages :

Confidentialité garantie lors de la navigation ;

lors de la navigation ; Blocage automatique des sites frauduleux ou dangereux si l’abonné clique sur un lien malveillant reçu par SMS ou par mail ;

des sites frauduleux ou dangereux si l’abonné clique sur un lien malveillant reçu par SMS ou par mail ; Serveurs localisés en Europe, actuellement en Italie et aux Pays-Bas, avec la promesse d’un choix élargi de pays prochainement.

Le service fonctionne aussi bien sur le smartphone que via le partage de connexion, ce qui permet de protéger un ordinateur ou une tablette connectés au réseau mobile Free. Autre point fort : aucune limitation de données n’est appliquée.

Quelques restrictions à connaître

Si l’initiative marque une avancée, Free mVPN n’est pas exempt de limites. Lorsqu’il est activé, le service désactive l’envoi de MMS. De plus, l’adresse IP bascule automatiquement sur un serveur étranger (Italie ou Pays-Bas), ce qui peut compliquer l’accès à certains services français. Enfin, l’option est réservée aux abonnés Free Mobile et n’est pas accessible aux clients ayant souscrit via certaines offres promotionnelles, notamment celles passées par Veepee.

Un nouvel atout pour Free face à la concurrence

Avec Free mVPN, l’opérateur réaffirme son positionnement : offrir des services habituellement payants, intégrés sans surcoût dans ses forfaits. Plus de 40 % des Français déclarent avoir déjà utilisé un VPN, mais la majorité y renoncent face aux contraintes techniques et financières. Free espère ainsi démocratiser une technologie clé à l’heure où la protection des données personnelles et l’accès aux contenus géo-bloqués suscitent un intérêt croissant.

Cette innovation pourrait bien forcer les concurrents à réagir. Pour l’heure, Free est le seul opérateur au monde à proposer un VPN directement intégré à son cœur de réseau mobile et inclus gratuitement dans ses offres 4G/5G.

